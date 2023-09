La entrevista, para mi gusto y creo que para él también, por la forma en que se desarrollaban las preguntas y respuestas, fue muy corta. Muy poco tiempo. Nueve minutos y cinco segundos para ser exactos.

Pero, eran las reglas del juego. Una ronda de algunos diez minutos para los miembros de la prensa. Y créame que ese lapso para hablar con el veterano y experimentado cantante y compositor, el salsero y sonero del mundo, Oscar D’León, que tiene una carrera de 52 años y sumando, pues es casi nada.

El venezolano, quien cumplió el pasado 11 de julio 80 años y ha vendido millones de discos en su carrera, compartió ayer con la prensa asuntos particulares relacionados con su presentación este viernes 15 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall del Centro de Convenciones en San Juan.

D’León puso sus condiciones para la entrevista: cero preguntas de política venezolana, no preguntas sobre su familia y no preguntas sobre su salud. Con eso claro iniciamos la conversación.

Minuto 1

En marzo de 2020, Oscar D’León cantó en el Día Nacional de la Zalsa (Z-93). Desde entonces no visitaba Puerto Rico.

Estuve invitado a esa actividad y creo que fue antes de la pandemia. Así que son alrededor de cinco años que no canto ante el público de Puerto Rico. Ahora vengo a cantar, no en una gira ni concierto, será un show con mi orquesta de 13 músicos, sin invitados. El público puertorriqueño verá a un Oscar D’León no mermado, sino más bien con mucha energía. Y es que hay que sacar a los cocolos de sus casas, están escondidos. Que vengan a disfrutar.

Minuto 2

Usted habla de sus recuerdos cuando décadas atrás venía a Puerto Rico y las plazas y espacios de televisión para el salsero era otra cosa.

Eso tiene que ver hoy día con los gobiernos, tienen que estar pendientes, por ejemplo, aquí en Puerto Rico de la naturaleza del puertorriqueño. Hay mucho talento aquí, pero no están recibiendo apoyo. Y es porque, cuando yo venía en la época de Ismael Rivera, los Palmieri, Tommy Olivencia, había mucha música y sitios, lugares, donde presentarse. Hoy día eso no está pasando. Creo que hay que tomar medidas en que hay que bajar los impuestos a aquellos que presentan y organizan eventos musicales, darles incentivos, para que no se queden ocultos todos esos talentos que hay por ahí.

Minuto 3

Usted no graba un disco completo desde hace varios años y con todo y eso hay que destacar que tiene una extensa discografía.

No recuerdo el año cuando grabé ese último disco completo, pero casi he cerrado ese ciclo de ese tipo de grabaciones. Sí he grabado temas ahora, pero no los he difundido, por ahora. Gracias a Dios, mi repertorio ha dejado éxitos, siguen vigentes y están vigentes. Eso me ha ayudado mucho en tarima. La gente se disfruta mis canciones, las canta, las baila, están pendientes a mis movimientos, mis bailes, lo que digo y hago y a mi orquesta. En realidad esos muchachos son tremendos. Llorarás, Juanita Morei, Me prendiste velas, Detalles... Todo eso y más, lo que pidan, lo que quieran escuchar, eso cantaré.

Minuto 4

Usted y la orquesta Dimensión Latina tienen una historia muy particular. De hecho, fue su orquesta. Cuando usted salió, Andy Montañez entró como cantante principal y estuvo desde 1977 hasta 1980. Hace un tiempo atrás, ustedes, la Dimensión y Osca D’León, se reunió y estuvieron compartiendo en tarima.

Primero, Andy es mi hermano del alma. Segundo, ese reencuentro con la Dimensión fue a otro nivel. Cantamos, reímos, lloramos y la gente que nos fue a ver lo mismo. Estoy loco porque se repita.

Minuto 5

Ya cumplió 80 años y sigue cantando a todo tren y soneando como en los mejores momentos.

Parece que fue ayer. Ya cumplí 80 años, pero no es el descanso del guerrero, Ahora seguimos dando candela.

Minuto 6

En 1983 usted fue a cantar a Cuba y se buscó, de paso, algunos “enemigos” entre sus pares.

Eso fue hace 40 años. Pues, fue lo que siempre se alegaba, que apoyábamos el régimen del gobierno de la época, pero eso no es ni fue, ni será así. Nosotros los artistas no estamos, ni debemos inmiscuirnos en asuntos de política, es más, ni se debe opinar de política. Aclaro que eso con el tiempo se resolvió con esos amigos artistas que me criticaron, fui a mostrar mi talento, a tocar ante un público, algunos aprovecharon esa coyuntura como para estar presentes (buscar pauta) con sus opiniones.

Minuto 7

Puede ser cuento de camino o cuento urbano. Se dice que en una ocasión usted no habló muy bien que digamos de la música salsera que se hacía en Puerto Rico y alguna gente local dejó de seguir su música.

Eso claramente es falso, jamás pude haber dicho una cosa como esa. Al contrario, creo que el gobierno debe dar le apoyo total al músico de aquí, de Puerto Rico. Eso es muy importante para desarrollar el talento.

Minuto 8

En sus comienzos, el recuerdo para muchos es que el bajo, su instrumento musical, y su figura, eran como uno mismo. Y usted bailaba y cantaba con un arte y naturaleza increíble. Hace mucho dejó de hacerlo.

Pues mira, ya no. Pero cuando canto Mi bajo y yo, a veces suelo hacerlo. Le pido el bajo al músico y toco y bailo con el bajo, pero resulta que yo sudo mucho, y eso me resulta incómodo. Además, hoy día es tan difícil viajar en un avión y traer algunos instrumentos. Hay muchas dificultades en los puertos. Pero, así como no toco el bajo, eso me permite ser más activo en la tarima, dejar ver mayor versatilidad.

Minuto 9 y 5 segundos

Y ese concepto que llaman salsa urbana. ¿Qué tal con usted?

No he hecho canciones de salsa urbana. Pero, eso data de que los hermanos ‘raggetoneros’ están necesitando de la salsa también para poder mantenerse. En su interior son también salseros. Pero los puedo entender. Yo también tuve mis cambios y tuve que hacer ajustes. He sobrevivido a todas esas corrientes desde la década del 70. Pero no me he dormido en mis laureles y en cada presentación trato de sacarle el mayor provecho a lo que hago. Bueno, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y qué viva Puerto Rico.