La oportunidad de repetir en un escenario junto al músico Humberto Ramírez siempre la ve como un privilegio. Por eso no dudó en figurar como invitada para una de las presentaciones del décimo aniversario del Festival Puerto Rico Jazz Jam.

“Soy súper fan de Humberto, desde siempre. Es un músico extraordinario. Entonces esto para mí es un trabajo que no es ningún trabajo. Es una delicia trabajar con él y con estos músicos que son obviamente espectaculares”, resaltó la cantante Nydia Caro sobre el evento del participará solo este viernes, pero que se realizará también el sábado a las 8:00 de la noche en el Teatro Tapia del Viejo San Juan.

PUBLICIDAD

Además de su Big Band, el trompetista y fundador del festival contará con un desfile de virtuosos en la música que incluirán al trompetista Luis Perico Ortiz, el bajista Oskar Cartaya y al percusionista Egui Castrillo para el viernes, cuando habrá un momento para rendir tributo al fallecido trompetista Elías Lopés. El sábado será el turno para el trombonista William Cepeda, el saxofonista Iván Renta y el percusionista Giovanni Hidalgo. El percusionista, arreglista y director musical Willie Rosario será no solo un invitado, sino también homenajeado.

“Siempre que uno tiene la oportunidad de trabajar con una banda tan grande es una dinámica diferente”, comparó la veterana intérprete. “En términos de la música que hago con él, esa música de Big Bang y de jazz que a mí siempre me ha gustado de toda la vida, desde chiquita por mis años en Nueva York, es como un volver a mis raíces de Nueva York, y es chévere porque yo no soy de aguantarme a las cosas, yo puedo saber dejar ir las cosas, pero en ocasión de la música, esos son cosas que se quedan siempre, una canción que de repente la cantaste hace 30 años y te acuerdas perfectamente de ella”, destacó la artista, quien confesó que “me encantan las canciones que son cuentos”, y estará a cargo de los temas “Something cool” y “Summertime”.

La cantante resaltó su interés en que el público cuente con una velada muy especial. “Me interesa que salga feliz, sobre todo en estos tiempos en que necesitamos enfocarnos un poco en nosotros”, dijo con ilusión. “Estamos meditando todo el día y no nos damos cuenta, y en este momento estamos meditando en todo lo malo que puede pasar, no solamente con el planeta, sino con los gobiernos, con lo que está pasando y es muy importante empezar a cambiar ese pensamiento”, reflexionó con preocupación. “Es importante usar la música para empezar a sanar, para empezar a tranquilizarte, para empezar a tener un espacio, porque no podemos estar preocupados 24/7. Tenemos que tener un equilibrio para poder entonces solucionar lo que podemos solucionar”.

PUBLICIDAD

Boletos a la venta en Ticketcenter.