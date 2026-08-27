Con el nombre de “Velada azul“, la próxima presentación de Nydia Caro la tiene emocionada por su regreso a los espectáculos íntimos. Se trata de un concierto en el hotel Tryp by Windham en Isla Verde, con el océano Atlántico como fondo y un repertorio de canciones armoniosas.

“Estoy contenta con está presentación. Es la primera vez que cantó en este hotel. Me gusta cantar en lugares pequeños e íntimos porque estoy más cerca del público. Por eso cuando me hicieron acercamientos para la sala Moneró de Caguas acepté. Fue una experiencia maravillosa y el público lo disfrutó mucho, como estoy segura será esta presentación en el Tryp Windham”, manifestó la “Muñeca de los Ojos Brujos” sobre el show del 5 de septiembre, a las 8:30 p.m.

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“Yo comencé cantando en hoteles en Puerto Rico y de ahí pasé a la televisión”, agregó quien tuvo su propio programa, “El Show de Nydia Caro”, transmitido por Telemundo a los largo de una década (1970-80).

La atractiva vocalista promete recrear en su concierto, “un encuentro íntimo y exclusivo donde cada canción se convierta en una historia, en un recuerdo y cada momento en una experiencia inolvidable, y todo en un ambiente elegante con la magia del mar como escenario”, sostuvo.

Y es que la ganadora del Festival OTI de la Voz y la Canción en México (1974) estará acompañada por una banda de cinco músicos dirigidos por el experimentado maestro de la guitarra Jorge Laboy.

Para tan especial ocasión tiene reservado un variado repertorio de temas en distintos idiomas.

“Voy a interpretar exitos en inglés que se han traducido al español y siguen siendo hermosos, porque no pierden su esencia. Canciones como ‘Cuando vuelva a tu lado’ y ‘Quizás, quizás’, fueron éxitos en ambos idiomas. Será una noche diseñada para emocionar, revivir grandes clásicos y celebrar la música con la cercanía que solo un formato como este puede brindar”, indicó.

La veterana cantante asegura que la música, no importa el género, tiene el poder de sanar el alma.

“Yo escucho todo tipo de música desde hace muchos años. Ahora es distinta, pero la música es música. Una de las experiencias más maravillosas que he tenido fue cuando di la clase “El poder transformador de la música”, en la Universidad Interamericana, que sí transforma por que realmente sana. Grabé un disco de música clásica para los niños, porque ellos lo escuchan todo y sus dos hemiferios del cerebro, el izquierdo y derecho funcionan mejor. En mi caso personal, cuando estoy melancólica escucho música sacra y me saca el sentimiento”, abundó.

Por su voz inconfundible, elegancia natural y trayectoria, Nydia Caro es una de las cantantes más respetadas y queridas en Puerto Rico. Con más de 50 años de carrera continúa cautivando al público con interpretaciones llenas de sensibilidad, pasión y excelencia artística.

Los boletos para “Velada azul”, una experiencia diseñada para 96 invitados, se pueden adquirir en TicketCenter.