Oasis regresará a los escenarios en el 2027
Gira incluirá ciudades de Estados Unidos.
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Oasis regresará a los escenarios el próximo año, con su gira “Live ´27”. Tras el éxito que supuso su gira mundial, hace un año, los hermanos Gallagher seguirán ofreciendo conciertos, como tanto se lllegó a especular entre los fans cautivos de la banda, originaria de Mánchester (Inglaterra).
Fue a través de las redes sociales del grupo que esta mañana, del lunes 14 de septiembre, dieron a conocer que luego de los 41 shows que ofrecieron con su “Oasis Live ´25 Tour”, están listos para volver a pisar los escenarios.
Registration is open now until 4pm BST on 17th Sept!— Oasis (@oasis) September 14, 2026
🚨This is the only way in which you will be able to have a chance to purchase tickets.
👉 https://t.co/byP5fy5g3D
🚩Please note that mailing list members are still required to register.#OasisLive27 pic.twitter.com/c7pw0FbuPe
“Después de un período de reflexión ´la fuerza cultural pop más dáñina en la historia británica reciente´ se ha declarado apta para el propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente”.
Liam Gallagher no se equivocaba cuando, a lo largo de la gira, vaticinaba que, al terminar ese ciclo, en el que el grupo se reunió después de alrededor de 15 años de su escisión, todavía habría vida para la banda.
¿Qué sabemos de la nueva gira de Oasis?
El “Live ´27” constará de 38 fechas, en la que los Gallagher se presentarán en Europa y algunas ciudades de Estados Unidos.
Glasgow / Celtic Park: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo
Manchester / Etihad Stadium: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio
Munich / Allianz Arena: 2 y 3 de julio
Barcelona / Stadi Olímpic Lluís Companys: 10 y 11 de julio
Amsterdam / Johan Cruijff Arena: 16 y 17 de julio
París / Stade de France: 23 y 24 de julio
Roma / Stadio Olimpico: 29 y 30 de julio
Boston / Gillette Stadium: 10, 13 y 14 de agosto
Las Vegas / Allegiant Stadium: 20, 21 y 24 de Agosto
Irlanda / Slane Castle: 4 y 5 de septiembre
Reino Unido / Knebworth: 11, 12, 18 y 19 de septiembre