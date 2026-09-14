Oasis regresará a los escenarios el próximo año, con su gira “Live ´27”. Tras el éxito que supuso su gira mundial, hace un año, los hermanos Gallagher seguirán ofreciendo conciertos, como tanto se lllegó a especular entre los fans cautivos de la banda, originaria de Mánchester (Inglaterra).

Fue a través de las redes sociales del grupo que esta mañana, del lunes 14 de septiembre, dieron a conocer que luego de los 41 shows que ofrecieron con su “Oasis Live ´25 Tour”, están listos para volver a pisar los escenarios.

Registration is open now until 4pm BST on 17th Sept!

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🚩Please note that mailing list members are still required to register.#OasisLive27 pic.twitter.com/c7pw0FbuPe — Oasis (@oasis) September 14, 2026

“Después de un período de reflexión ´la fuerza cultural pop más dáñina en la historia británica reciente´ se ha declarado apta para el propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente”.

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Liam Gallagher no se equivocaba cuando, a lo largo de la gira, vaticinaba que, al terminar ese ciclo, en el que el grupo se reunió después de alrededor de 15 años de su escisión, todavía habría vida para la banda.

¿Qué sabemos de la nueva gira de Oasis?

El “Live ´27” constará de 38 fechas, en la que los Gallagher se presentarán en Europa y algunas ciudades de Estados Unidos.

Glasgow / Celtic Park: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo

Manchester / Etihad Stadium: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio

Munich / Allianz Arena: 2 y 3 de julio

Barcelona / Stadi Olímpic Lluís Companys: 10 y 11 de julio

Amsterdam / Johan Cruijff Arena: 16 y 17 de julio

París / Stade de France: 23 y 24 de julio

Roma / Stadio Olimpico: 29 y 30 de julio

Boston / Gillette Stadium: 10, 13 y 14 de agosto

Las Vegas / Allegiant Stadium: 20, 21 y 24 de Agosto

Irlanda / Slane Castle: 4 y 5 de septiembre

Reino Unido / Knebworth: 11, 12, 18 y 19 de septiembre