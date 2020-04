“Veo, veo. ¿Qué ves?”. Lo que siga a esta frase depende del entorno en que esté quien la pronuncia. Es ese juego que ha trascendido generaciones despertando la expectación entre grandes y chicos.

Esa memoria de juego infantil acompaña al cantautor puertorriqueño Obie Bermúdez y en su etapa de papá, la comparte con sus hijos. Fue así hasta que se le ocurrió transformarla en canción, sin más título que Veo veo.

“Toda mi música nace primero en casa, en lo personal, y Veo veo es algo que me acuerdo de pequeño jugando en casa, es mi niñez; ahora que tengo familia lo juego con las nenas en el carro y siempre me pareció brutal ese concepto”, afirmó el padre de cuatro, Jobien, de 12 años; Jenobie, de cinco; Joni, de cuatro, y Jaeo, de uno. Todos frutos de su unión con la cantante Jennifer Peña.

PUBLICIDAD

La canción tropical tiene una chispa romántica, refrescante, con un matiz urbano con la integración de la intérprete Leisley. El tema se presenta con un vídeo, realizado en el ambiente costero del pueblo de Loíza. Traer ese coqueteo musical a la Isla es parte de la añoranza del artista por sus raíces, aun siendo criado en Estados Unidos.

“Soy un coquí extraviado en Texas”, dijo el cantante, con familia en el pueblo de Cayey y en Nueva Jersey.

La producción del sencillo, lanzado por el sello Sony Music, es un trabajo en conjunto con Derry Sánchez, Alexander Rangel (Abbel), Andrés Gaarn y Andry Leal.

Para el músico y actor, la cuarentena a causa del COVID-19, fuera del riesgo de la salud, está resultando en una experiencia única a nivel personal y artístico, tanto que prevé que extrañará los acercamientos que está teniendo ahora con la composición.

”He vuelto a reconectar con la naturaleza, con la música también, porque siento que me enamoré otra vez del proceso creativo de escribir una canción sin ninguna agenda”, expuso. “Espero que eso se quede conmigo, porque me hacía falta ese empujoncito para volver a caer otra vez“.

Una de las vivencias más ricas fue preproducir y realizar un concierto casero, hace un par de días, y el cual sigue disponible en su canal de YouTube.

“De producción eran los nenes; lo que me puse para el concierto fue de mi stylist Jennifer, que fue la que me vistió. Entonces fue un family production y me lo disfruté porque en lo personal mis hijos tuvieron oportunidad de ver ese proceso creativo; cuando me preparo para un show, qué es lo que me pasa por la mente, cómo me pongo, y eso ellos se lo disfrutaron mucho“, compartió vía Skype desde su hogar en Texas.