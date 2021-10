El cantante puertorriqueño Obie Bermúdez sorprendió a Jennifer Peña en vivo en el programa “Así Se Baila”(Temenundo), donde ambos participan, y al terminar su baile, se arrodilló para darle un anillo.

El boricua aprovechó que el merengue que les tocaba bailar se llamaba “A Pedir Su Mano” y saldó la deuda que tenía con la mexicana con quien lleva 14 años casado y con quien ha procreado varios hijos.

Bermúdez dijo que la deuda era pedirle la mano, pues aunque contrajeron nupcias, él nunca lo había hecho.

“Esto es algo que venía pensando hace mucho tiempo… Cuando yo le pedí la mano a Jennifer, hace 14 años, vivíamos en Los Angeles, siendo honesto, no fue el mejor momento porque no me arrodillé. Sí le pedí matrimonio, pero no me arrodillé, no lo hice de la forma que tal vez ella lo había soñado”, confesó el cantautor.

“Pensé en algún momento renovar los votos, y hacerlo como Dios manda. Qué mejor momento que en una rutina de baile, en ‘Así Se Baila’, compartiéndolo con todo el mundo, sabiendo cuánto yo la quiero, que ahora le regalo un momento nuevo, una memoria todavía más dulce cuando piense en esta experiencia”, detalló.