Asimilar que ya es momento de decir adiós en una relación amorosa no suena fácil. Pero trabajar en el proceso de aceptación y agradecer por los buenos momentos vividos puede ayudar a sanar en el proceso.

El cantautor puertorriqueño Obie Bermúdez confiesa el valor del sencillo “Pa’ qué volver”, que lanza en colaboración con el intérprete venezolano Nacho. Atento a ser honesto con sus seguidores, reveló cómo le ha servido de desahogo tras su separación de la cantante de ascendencia mexicana Jennifer Peña, tras 15 años de relación. Aunque el anuncio lo hicieron público en agosto de 2023, los también padres de cinco hijos confesaron en ese momento que ya hacía un año que habían tomado la decisión de seguir por rumbos separados.

“Estos últimos dos años han sido superinteresantes en mi vida. Siempre he dicho que con mi música he sido un libro abierto, superhonesto con todas las cosas que digo, y he encontrado una fórmula para poder conectarme directamente con los corazones cuando soy honesto conmigo mismo”, expresó Obie Bermúdez mediante videollamada desde Puerto Rico, donde está de paso en gestiones de su agenda artística.

“La canción nació hace como año y medio, y estoy admitiendo… tiene que ver algo, un poquito con lo personal. Pero es una forma de también celebrar, porque no es una canción triste. Dice ‘pa’ qué volver’, pero celebrando lo lindo que fue. Entonces, enfocándome en lo positivo en todo momento, y le doy gracias a Dios, a la vida, por momentos tan bellos, tan lindos, que he vivido en lo personal y profesional también”, expuso pensativo.

La ahora expareja cobró gran notoriedad cuando en 2021 participaron en el reality “Así se baila”.

El cantante reflexionó que el mensaje aplica a otras experiencias que ameritan un cierre. “La canción admite eso, ‘pa’ qué volver, te deseo lo mejor, vamos a echar pa’ lante y quiera Dios que a cada quien nos vaya bien’. Pero, aunque tiene un poco de lo personal, también aplica a cualquier tema. ¿Para qué volver a ese trabajo que ya no te gusta? ¿Para qué volver a esa amistad que tal vez no te trajo nada positivo?”, afirmó a modo de ejemplo.

Al hablar de cómo ha sobrellevado su proceso de separación, confesó que se enfoca en lo bueno. “Ha sido un proceso bastante difícil, pero me siento contento porque no me puedo quejar. Tengo una familia hermosa, y sigo diciendo que el hecho de que tal vez yo no esté junto con esa persona, no significa que no estemos juntos sentimentalmente, más que nunca porque nos une un lazo familiar hermoso. Tenemos una familia hermosa. Entonces, le doy gracias a la vida por eso. No me puedo quejar. Hoy día estoy sonriendo otra vez, y me siento contento de poder otra vez hacer música y compartir con mi público, contar mis historias y conectar con los corazones”. De hecho, sus nuevos proyectos en la música le provocan gran entusiasmo.

“Estoy supercontento porque hace tiempo que no lanzaba música nueva. Tuve la oportunidad de trabajar con Nacho en esta canción”, dijo. “Nacho es un colega que respeto muchísimo. Cuando se le envió la canción, para mi sorpresa le gustó muchísimo, y no solo eso, también entró al estudio y es parte de la composición. Entró con más ideas y fue una colaboración hermosa, linda, honesta, orgánica”.

El cantante venezolano, por su parte, resaltó su complacencia en formar parte de este proyecto y de lo genuino que considera el mensaje del sencillo de desamor.

“Una de las cosas que me gusta de la canción es que es un tema de aceptación, de poder saber cuándo las cosas comienzan, cuándo las cosas terminan, y poder tomarlo de la mejor manera posible, y poder darle gracias a Dios por todo lo vivido, y aceptar humildemente que las cosas funcionaron hasta aquí, y que desde este punto en adelante sigo teniendo vida para emprender nuevos caminos”, manifestó Miguel Ignacio Mendoza Donatti, su nombre verdadero, mediante videollamada desde su natal Venezuela. “Es muy sentimental la canción, pero en ningún momento deja saber que uno está triste. Simplemente, uno está en ese proceso de decir ‘te llamé muchísimas veces y quizás si no atendiste la llamada, y quizás no estuviste para mí, y ese momento no entendí, pero hoy me doy cuenta de que no tiene sentido volver. Si vamos a seguir adelante los dos, vamos a quedarnos con lo bueno. Vamos a echar pa’ lante, y vamos a seguir sonriendo, que todavía nos queda vida’”, detalló, y valoró la conexión que los unió en el proceso creativo.

“Fue grande la vibra que logramos tener como colegas y compositores en el estudio, y como interpretes así poder amalgamar nuestras voces en un solo tema. Ahora Obie y yo tenemos, digamos un hijo que nos pertenece a ambos, y que se va a quedar para toda la vida. Así que estoy muy emocionado por eso”, agregó Nacho. El vídeo musical se filmó en Miami, Florida.

Dentro de la ilusión por el lanzamiento la canción, Obie Bermúdez compartió que “Pa’ qué volver” es un adelanto de su próxima producción discográfica. “Mi nuevo álbum ya está casi listo. Si Dios quiere, en los próximos meses estaré lanzando el álbum, y preparando lo que va a ser la gira. Vienen muchas cosas lindas en los próximos meses”, aseveró la voz de éxitos como “Antes”, “Sigo con ella” y “Todo el año”.

Nacho reveló que celebra el éxito del sencillo “No es normal”, que grabó con Vernesti y Maffio. “Hoy (martes) me dieron la noticia de que tenemos seis semanas número 1 con la canción en el Latin Airplay de Billboard”, dijo con entusiasmo. A su vez, manifestó sentirse a gusto con el final de su contrato con un sello disquero. “Yo todavía siento que estoy en fase de recuperación del tema pandémico. Ha sido lento para mí el proceso de volver a reconectar”, confesó. “Por primera vez soy independiente en el plano discográfico en toda mi carrera. Es como un renacer para mí. Yo prefiero en este momento estar solo y hacer lo que me salga del corazón, sin tener tantas expectativas”, sostuvo. El cantautor agradeció una vez más la oportunidad de trabajar en el tema “Pa qué volver”.

“Este proyecto me está abriendo nuevas energías, y estoy dispuesto en los siguientes meses a meterle el pecho de cualquier manera que haya que hacerlo. Obie también ha sido parte de esa motivación que necesitaba para seguir queriendo esto como forma de vida, que es la música y el entretenimiento”.