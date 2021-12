El Gran Combo de Puerto Rico informó este sábado que ocho de sus músicos se han visto afectados por la enfermedad de COVID-19.

En un mensaje escueto en sus cuentas oficiales, además de desear “Feliz Navidad” y agradecer los buenos deseos de salud de parte de sus seguidores, la agrupación comunicó que los contagios del coronavirus no les permitió llegar a la Feria de Cali, un festival de salsa de seis días celebrado en Colombia.

“Le enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos colombianos y pronto estaremos nuevamente llevándoles nuestra música”, expresó el grupo. “En enero, estaremos en Manizales, Santa Marta y Cartagena si el todopoderoso lo permite. ¡Allá nos vemos!”

No obstante, los “Mulatos del sabor” aún siguen entre las interpretaciones musicales del evento de fin de año “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2022″, que se llevará a cabo por primera vez en los predios del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, y que el gobernador Pedro Pierluisi anunció el pasado miércoles que se hará de manera virtual ante el repunte de casos de COVID-19 en la isla por la variante ómicron.

A preguntas de Primera Hora, la portavoz de prensa del Distrito, Betsy Rivera, respondió que la participación del legendario grupo salsero “no está cancelada” pese a la información circulada.