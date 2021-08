La estrella de la música tropical Olga Tañón presenta de forma simultánea dos temas que sin duda dejarán a sus seguidores On Fire.

El sencillo On Fire está conformado por Mi forma de ser en una nueva y contagiosa versión al estilo incomparable de Tañón de este mega éxito mundial del afamado artista del género urbano Farruko.

“Cuando escuché el tema sentí que era para mí, me identifiqué, e inmediatamente no dudé en grabarlo porque el tema expresa una realidad que muchos vivimos de manera jovial y sincera. Por mi parte siempre he vivido siendo la misma pase lo que pase, ya que los ‘haters’ siempre serán ‘haters’”, expresó mediante declaraciones escritas Olga Tañón.

Como si fuera poco, el segundo tema titulado Prefiero ser la otra, y compuesto por Yasmil Marrufo y Mario Cáceres, trae un arreglo extremadamente contagioso. “Este es un tema maravilloso. Me encantó el mensaje que expresa. Es un acercamiento valiente que hace una mujer a su pareja demostrando su seguridad como mujer. Agradezco a Yasmil Marrufo y Mario Cáceres por permitirme poner mi voz a su composición, y a Eliot Mago D Oz, que la produjo. Nuestro enfoque fue hacerla moderna, contagiosa y explosiva”, dijo Olga Tañón.

On Fire viene acompañado de un lyric video del director cubano Omar Leyva y con el concepto visual de Billy Denizard. La producción estuvo a cargo de María de los Ángeles Martínez. “La idea era tener un video lyric fresco y versátil, y estoy complacida con el resultado final”, agregó Olga Tañón.

On Fire ya está disponible en todas las principales plataformas de música.