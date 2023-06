En un video colgado en sus redes sociales, la cantante Olga Tañón reveló que vive “días horribles” tras la cancelación de varias presentaciones en Perú y Barcelona, en lo que catalogó como “un robo” a su fanaticada y anticipó que revelará los nombres de los promotores involucrados para que se hagan responsables de la situación. “Si no tienen el paquete completo para llevar un artista internacional, no lo lleve. No le mientan a la gente. Eso no se hace, eso no se hace. Y que me quede claro que vamos a seguir así, y vamos a mencionar los nombres para que ustedes se hagan responsables de cubrirle ese gasto de sacrificio que hizo esa persona por irme a ver a mí y comprar un boleto. Devuelvan ese dinero de las taquillas”, reclamó una emotiva Olga Tañón, al rememorar que estuvo a punto de no poder salir del Perú, debido al escándalo.

“Es muy lamentable cuando uno como artista tiene todo el deseo de ir a cantar a un lugar, muchas personas que no son serias, quizás nos vean como un símbolo de dinero, está perfecto, no hay ningún problema, pero que seamos utilizados es muy duro. Que no asuman unas responsabilidades es mucho más duro. Lo que se vivió en Perú fue sumamente lamentable, yo les tengo que decir que, si usted no es un promotor serio, no nos llame”, comenzó diciendo.

“En Perú nosotros estábamos completamente preparados. Estaba toda la banda, todos, todos todos. Al darnos cuenta que no nos daban nuestro papel de salida, que no se habían pagado los impuestos de salida, ni a los proveedores, ni al que puso las luces y el sonido, se les había dado un adelanto, pero no se les había pagado. Yo se supone que no esté hablando de esto porque estamos ejerciendo una acción legal”, dijo.

‘La Mujer de Fuego’ explicó que fue contratada para presentarse en Perú y que los promotores vendieron dos funciones, aun cuando al parecer, ya sabían que no iban a poder cumplir con el compromiso. “Yo exijo que cada una de esas personas que le cobró a usted un boleto, usted tiene que devolver el dinero a cada una de esas personas que tuvieron esa confianza. Usted ha cobrado el dinero que con todo el amor del mundo han querido ir a ver a su artista. Los dolores de cabeza que he tenido, esos días han sido horribles porque no puedo creer que siga habiendo gente que juegue con el sacrificio de tanta gente… Es un abuso, es un robo, una falta de respeto horrible que estas cosas pasen”, manifestó.

La intérprete de “Muchacho Malo” dijo que ha llorado porque había miles de personas esperándome. Miles de personas. Y se vendió ese evento por tres ocasiones”. Añadió que una situación similar ocurrió en Barcelona, donde el promotor de un evento continuó vendiendo boletos a pesar que se había emitido un comunicado de cancelación del evento.

De paso, la merenguera, quien no abundó en los detalles de las cancelaciones, aprovechó para confirmarle al público que sus próximas presentaciones en Los Ángeles, Guatemala, Tenerife y Nicaragua, siguen en pie. “Promotor, si usted quiere ser promotor de eventos y productor, sea una persona seria y no juege ni conmigo como artista ni mucho menos con el púbico. Con eso no se juega, porque el daño que le está haciendo a la gente que hace sus sacrificios para comprar su boleto, se lo van a cobrar. Y yo si me voy a encargar de eso, de seguir diciendo sus nombres hasta que ustedes paguen lo que tienen que pagar”, concluyó.