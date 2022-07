La ópera “¿Y los pasteles?” es una pieza transgresora en muchos aspectos. Pocas veces surge en las tablas locales una ópera en español, con una historia inspirada en el folclor puertorriqueño, específicamente en el plato típico de la Navidad boricua, y además escrita por una mujer.

Este es el caso con la producción “¿Y los pasteles? Ópera jíbara en dos actos”, compuesta por la puertorriqueña Johanny Navarro, cuyo estreno se dará los días 28 y 30 de julio en la Sala de Drama René Marqués en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Originalmente se anunció para los días 13 y 15 de enero, pero por motivos de la pandemia se pospuso. La pieza es presentada por Teatro de la Ópera y Pro Arte Musical.

Para la compositora es importante continuar abriendo la ópera a unas temáticas y públicos diversos, representativos de las sociedades modernas, algo que ha venido trabajando como artista residente de la American Lyric Theater, compañía de ópera contemporánea.

“Si piensas en las grandes óperas, en las grandes obras de arte, pues todas son de hombres blancos, europeos; entonces hay un pensamiento supremacista en esa idea de cómo debe sonar la ópera, cómo se debe apreciar la ópera, quién debe ver la ópera, quién puede pagar un boleto para la ópera, y todos esos pensamientos ahora mismo estamos tratando de romperlos, diciendo, ‘Yo puedo escribir ópera, yo puedo escribir ópera en español siendo mujer, cualquier persona que quiera ver una ópera, puede hacerlo’”, expuso Navarro, quien obtuvo una subvención del programa Opera Grants for Female Composers de Opera America para la realización de la pieza. ”La idea con esa temática (pasteles) es poder abrir espacio para que la gente que nunca ha visto ópera, venga, o la gente que ha visto ópera toda la vida, también venga y se disfrute de una noche bien distinta”.

Aquí está mi lenguaje y he podido encontrar un lugar donde puedo expresarme como quiero en ese género (ópera), pero hay muchas cosas que quisiera que fueran cambiando y fueran moviéndose al futuro” - Johanny Navarro, compositora de "¿Y los pasteles?"

Es la experiencia que ella busca para el público, ya que también le ha tocado estar en una sala de teatro y sentirse desconectada del ambiente que la rodea. “Me ha pasado que he ido a ver ópera y no me siento parte de la gente que está allí viendo ópera, no me siento parte de la temática que está puesta en escena, no me siento parte de cómo se ve el elenco. Entonces llevamos un par de años, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, que estamos tratando de crear esta diversidad”, señaló la egresada de maestría en comprensión de música para teatro de la Universidad Católica de América en Washington DC. Más adelante tomó clases de composición de ópera en Liuca, Italia.

“No es solamente en la temática, sino quién está en el elenco, cómo se ve el elenco, cómo se ven los directores, cómo se ven los aspectos de producción y esta es la idea que siento que ahora podemos ser parte de ese movimiento con este proyecto de los pasteles, donde estamos con una temática distinta, donde tenemos un elenco sumamente variado y diverso, donde tenemos toda esta producción y todo este color folclórico caribeño dentro de la idea de la ópera, hasta todo lo que vamos a ver”, detalló.

“¿Y los pasteles?” surgió de una fiesta navideña post huracán María (2017) en la que se vacilaba sobre la escasez de pasteles luego que la persona que tradicionalmente los hacía, había fallecido. En medio de la cháchara entre esos seres queridos, el único pensamiento de Navarro era, “esto es una ópera”. Lo próximo fue reunirse con el actor José Félix Gómez, con quien había trabajado en una ópera anterior, “Frenesí”, y comenzaron a darle forma.

La historia toma forma desde el personaje de una joven graduada de universidad, de nombre “Chica”, que llega a la casa y su madre le indica que no habrá fiesta, porque la señora que hacía los pastelles se murió y nadie en el barrio tiene pasteles.

“Es una temática sumamente boricua, tiene muchos momentos cómicos, tiene momentos bien intensos, porque sobre todo en esta ópera los personajes principales son mujeres, y ver toda la perspectiva de ser mujer boricua, de la sociedad puertorriqueña, de cómo las mujeres echamos to’ pa’lante y seguimos, así que tenemos tres personajes femeninos fuertes, que son la ópera”, destacó Navarro.

Entre los elementos culturales que el público apreciará mencionó la música tradicional navideña (seises y aguinaldos), un chinchorro y se irá la luz eléctrica, entre otras situaciones y costumbres de la cotidianidad puertorriqueña.

La puesta en escena contará con un elenco de voces enteramente puertorriqueñas, entre las que destacan las sopranos Carla Vargas y Zulimar López Hernández, el tenor Jehú Otero Mateo, el barítono Martín Alicea, y el regreso a los escenarios locales de la mezzosoprano Anamer Castrello. Igualmente participa un elenco de talentos jóvenes integrado por Nasha Padilla Ramírez, Camille Robles, Alberto Pérez Morales y José Camuy; todos bajo la dirección de Yabetza Vivas Irizarry.

El diseño de escenografía y luces será obra del maestro José “Checo” Cuevas y la dirección escénica estará a cargo de la bailaora y artista multidisciplinaria Jeanne D’Arc Casas.

(La percepción elitista sobre la ópera) tiene que ver mucho con lo costoso que es hacer ópera y todos los donantes que se necesitan para tal vez hacer ópera, y los donantes tienen unos gustos particulares y quieren ver unas cosas particulares en escena y dando dinero para X o Y, pues quieren ver X o Y (nada más), y van cerrando puertas, al punto que hasta los otros días no habían cantantes negros en un escenario” - Johanny Navarro, compositora de ópera

La venta de boletos para “¿Y los pasteles?” continúa en Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes. Los boletos comprados para las fechas originales, son válidos para estas nuevas funciones.