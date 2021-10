El susto y el suspenso se unirán a la diversión durante el evento familiar Halloween Concert 2021, a cargo de la Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico.

Hace más de una década que el director musical Emanuel Olivieri se motivó a realizar presentaciones con un concepto dinámico y con elementos visuales llamativos, sin dejar de lado el enfoque cultural.

“Tratamos de llegar a un público más amplio que usualmente no iría a un concierto de la orquesta sinfónica tradicional”, manifestó el músico. “Siempre tratamos de que el público esté activo, ya sea que los ponemos a cantar en karaoke, o que suban al escenario. Buscamos que la gente participe de alguna manera”, expresó Olivieri, quien por 32 años se desempeñó como violista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

El repertorio del espectáculo, que se realizará el próximo 31 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce a las 4:00 p.m., incluirá temas de filmes clásicos como The Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, Addams Family y las sagas de Harry Potter y Pirates of the Caribbean, entre otras.

Los atuendos de personajes icónicos tomarán el lugar de la vestimenta formal típica en orquestas sinfónicas tradicionales.

“Nuestras funciones son bien teatrales. Además de los músicos, tenemos un coro y un grupo de baile. Somos alrededor de 50 personas en el escenario”, resaltó Olivieri.

“Invitamos a que el público venga disfrazado. Hay una competencia de baile en que los interesados suben al escenario y bailan y se escoge el mejor disfraz. Este año será uno a la vez”, adelantó el director musical, y reiteró que “habrá más sorpresas”.

Como parte de la intención para que tanto grandes como chiquitos disfruten de la velada musical, Olivieri mencionó que menores de 12 años pueden asistir al evento mientras la familia cumpla con ciertos requisitos en cumplimiento con la orden ejecutiva por el COVID-19.

“Tenemos la despensa del Departamento de Salud para este concierto de Halloween”, afirmó sobre el evento. “Esos boletos en particular se compran directamente en el Centro de Bellas Artes porque se van a asignar manualmente, familias separadas, manteniendo el distanciamiento”, aclaró.

La Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico también invita a la presentación de la “batalla musical” Videogame vs. Anime, programada para el 21 de noviembre a las 4:00 p.m. en el CBA. Habrá competencia de Cosplay.

Para celebrar la Navidad, el próximo 19 de diciembre a las 4:00 p.m. realizarán el espectáculo Christmas Spirit, con las melodías clásicas de la temporada.

Boletos disponibles en Ticketera.