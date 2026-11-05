La música navideña puertorriqueña y los clásicos de esta época llegarán a la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, con el concierto Navidad Espectacular, una propuesta que reunirá a la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y al cuarteto vocal Caribbean Tenors.

El espectáculo se llevará a cabo el domingo, 27 de diciembre de 2026, a las 3:00 p. m., bajo la dirección musical del maestro Harry Aponte.

Los Caribbean Tenors, integrados por Gabriel Montañez, Luis Obed Velázquez, Carlos Ortiz y Christian García-Roque, serán las voces invitadas de esta presentación. Sus integrantes cuentan con experiencia en el teatro musical, la ópera y la zarzuela, y unirán sus talentos a los músicos de la Filarmónica para ofrecer un repertorio inspirado en las tradiciones de la temporada.

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Entre las canciones que formarán parte del concierto figuran Jingle Bells, El Niño Jesús y Campanas de Belén. La propuesta combinará clásicos internacionales con temas que evocan las tradiciones y el significado espiritual de la Navidad.

La participación de los Caribbean Tenors llega luego de un año de importantes presentaciones para el grupo, que logró llenar funciones en el Centro de Bellas Artes con su espectáculo Caribbean Tenors: Tributo a Juan Gabriel.

Navidad Espectacular es una producción de Rafo Muñiz y ProLat Entertainment.

Por su parte, la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano cuenta con una trayectoria de espectáculos que abarcan distintos géneros musicales. A lo largo de sus producciones, ha presentado obras del repertorio clásico y del teatro musical, además de homenajes a artistas como Juan Luis Guerra, ABBA, Celia Cruz y Michael Jackson.

Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, destacó que la propuesta mantiene el legado del maestro Arturo Somohano de acercar la música orquestal a distintas expresiones culturales y populares.

“Para esta ocasión, la Fundación ha escogido como invitados a los Caribbean Tenors, un cuarteto que ha despertado el entusiasmo del público por su capacidad de combinar la fuerza del canto lírico con la versatilidad de la música popular”, expresó Maldonado.

El concierto busca reunir a familias y amantes de la música para celebrar la temporada navideña a través de un repertorio que combina las voces de los tenores con el sonido de una orquesta filarmónica.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera, Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.