Nueva York. Para conmemorar el Día de la Herencia Hispana, la organización rindió homenaje a los artistas Víctor Roque y a Henry Hierro de la orquesta de merengue La Gran Manzana, quienes han hecho importantes contribuciones a la sociedad y a la cultura americana a través de la música por más de 40 años.

El miércoles 17 de agosto, desde las 5:00 p.m., la organización Herencia Hispana reconoció la influencia y el impacto social en las comunidades hispanas liderado por los artistas Hierro y Roque. El evento se realizó en la Plaza Quisqueya localizada en la calle Dyckman, entre la avenida Broadway y Seaman en Nueva York. Durante la celebración estuvieron presentes el alcalde de Nueva York, Eric Adams, Tony Valdez, Willie Gómez, Gaby Lantigua y Víctor Brito, entre otros.

“Estoy muy contento con esta importantísima celebración nacional. Me llena de orgullo de que tanto los dominicanos al igual que otros hispanos hayamos contribuido a fortalecer el mejoramiento de la nación norteamericana en la economía, deportes, política, artes, en la música como el merengue, para poder construir más puentes llenos de oportunidades para todos nosotros”, sostuvo Roque de acuerdo con declaraciones escritas por parte de su contacto de prensa.

Mientras, Hierro expresó: “Agradecidos de este reconocimiento y de que los dominicanos seamos parte de las historias de éxito en el sistema sociocultural en los Estados Unidos”.

La actividad fue organizada por el New York State Latino Restaurant y el Bar & Lounge Association. El congresista Adriano Espaillat, Jeff García, presidente de los NYS Restaurants; la presidenta de la Plaza Quisqueya, Susana Osorio; el inspector Aneudy Castillo, comandante oficial del precinto 34 del Departamento de la Policía de Nueva York; Carmen De La Rosa, miembro del ayuntamiento y el asambleísta del estado de Nueva York, Manny De Los Santos, entre otros, quienes reconocerán a La Gran Manzana en esta gran fiesta hispana.

La organización Herencia Hispana lleva más de 40 años celebrando la historia, cultura, diversidad e influencias de todas las generaciones hispanas que llegaron al territorio americano desde sus países. “La cultura hispana está cada vez más arraigada en el diario vivir y en la cultura ya sea a través de la música, la gastronomía, el baile, pero también la encontramos en el arte, la ciencia, la economía, la política y demás áreas de nuestra sociedad. Ante ese escenario hemos visto cómo líderes en puestos de gobierno, altos ejecutivos en empresas, deportistas y artistas, entre otros, nacidos en los Estados Unidos de origen hispano se han distinguido mundialmente por abrir camino a otros hispanos y latinos”, manifestó la organización.

Al final de la actividad, “La Gran Manzana” presentó sus éxitos Tus Besos, Vida Mía, Mentirosa, Cuando Llegarás y La Carta Final, entre otros.

Por otro lado, el jueves La Gran Manzana lanzó en todas las plataformas digitales la primera producción de varias colecciones de éxitos las cuales se estrenarán todos los jueves hasta llegar a la última producción durante toda su trayectoria musical.

Acerca de La Gran Manzana

La Gran Manzana es una orquesta fundada por Víctor Roque y Henry Hierro en el año 1982 y es considerada la orquesta de merengue más influyente de la ciudad de Nueva York de la década de los 80 y 90.

En el 1983, grabaron su primera producción discográfica titulada “Henry, Víctor y La Gran Manzana”, pero no fue hasta el lanzamiento de su segundo disco en el 1984 donde alcanzaron sus primeros éxitos en todas las listas radiales tales como “Mentirosa”, “Mole Mole” y “Rosa Blanca”.

En el 1985, logran catapultarse como una de las orquestas más pegadas del género del merengue con el estreno del disco “El Poder de New York” donde que incluyó los éxitos “No Me Sigas Más”, “I Just Called” y “Por Tu Querer”, además del tema “Tus Besos” con el cual se coronaron como la orquesta #1 de ese momento. Estos temas que le dieron la vuelta al mundo provocaron que La Gran Manzana pudiera llenar a capacidad grandes plazas internacionales como el Madison Square Garden y Copacabana entre otros venues de alto prestigio.

En el 1986, antes de la salida de Henry de La Gran Manzana, ambos grabaron su última producción discográfica titulada “Manzanísate” que incluyó los éxitos “Cuando Llegarás” y “Vamo a Beber”. Ya sin Hierro, en el mismo año (1986), Roque rediseñó nuevamente la orquesta sumando a dos talentos: Willie Gómez y Víctor Brito. En esta nueva etapa del grupo, se contrató al cantante Tony y al bailarín y coreógrafo Marcos. La orquesta fue pionera en integrar sonidos electrónicos en sus temas musicales.

De los cantantes originales, solo están activos en la orquesta Víctor Roque, Willie Gómez, Tony Valdez, pero, asimismo, reclutaron talentos locales boricuas como el cantante, modelo y actor Rafael Acevedo “Payi” y el presentador del programa de Telemundo “Puerto Rico Gana”, Alex DJ.

En el 1995, con el éxito “Ven Junto a Mi” vocalizado por Willie, lograron posicionarse nuevamente #1 en el Billboard Tropical Airplay por varias semanas convirtiendo este éxito en uno de los últimos de la orquesta en esa década.

En el 1996, Roque y Henry se reunieron nuevamente y lanzaron la producción “Juntos de Nuevo” y luego en el 1998 Roque decidió grabar su última producción musical titulada “Este Ritmo”.

En la actualidad, Victor Roque se ha convertido en unos de los altos ejecutivos más destacados en la industria del entretenimiento liderando como gerente general y vicepresidente de ventas del conglomerado de las emisoras de Raul Alarcón, Spanish Broadcasting System (SBS), que incluyen La Nueva 94 FM, La Mega 106.9 FM, Zeta 93 FM y Play 96 FM.

De otra parte, Henry Hierro se destaca actualmente como profesor de música de una escuela intermedia de su pueblo natal San Francisco de Macorís.