Listos para contagiar con su salsa se encuentra los integrantes de la Orquesta La Oferta, con su presentación el próximo domingo, 8 de septiembre, a las 2:00 p.m, en el Four Points Sheraton Hotel & Casino de Caguas.

“Estamos preparado para ofecer lo mejor de nuestra música e interpretar clásicos de la salsa, así como los éxitos de El Gran Combo de Puerto Rico”, manifestó Javier Avilés, director de la mencionada orquesta.

Avilés detalló algunos de los temas con los cuales pretende cautivar al público bailador.

“Hemos seleccionado los mejores temas del género de salsa, ‘El menú', ‘Ojos chinos’, ‘Trampolín’, ‘Julia’, y ‘Sin salsa no hay paraíso’, entre muchos más éxitos”.

“La audiencia también tendrá la oportunidad de escuchar uno de nuestros temas originales, ‘Homenaje musical’, dedicado a Los Mulatos de Sabor ( El Gran Combo), por la celebración de sus 62 años de trayectoria musical”, aseguró.

Orquesta La Oferta, que tiene nueve años de fundación, nació a raíz de la admiración musical por El Gran Combo.

“Siguiendo su línea musical procedí a montar este proyecto con su misma combinación de instrumentistas, en la sección de los vientos, la base, el frente de la orquesta y sus cantantes. Me dí a la tarea de producir las partituras musicales de muchos de sus éxitos, creando así nuestro repertorio para realizar las presentaciones”, sostuvo.

La agrupación está compuesta por 15 músicos, de los cuales tres trabajan en la televisión.

“Luis ‘Tito’ Andino, quien labora en ‘Noticentro 4′, toca las tumbadoras; Joaquín Montemoíño, camarógrafo de Telemundo, en el bongó; y este servidor, en el timbal, soy fotoperiodista y editor para la Cadena Univisión. Nos integramos a la orquesta para darle forma a este concepto musical en homenaje a la música del doctor Rafael Ithier, y su Gran Combo de Puerto Rico”.

La orquesta cuenta con el respaldo de don Rafael Ithier. ( Suministrada )

Avilés ofreció detalles de cómo se dio su incursión en el mundo musical.

“Como fotoperiodista-editor de noticias, he cubierto una amplia variedad de eventos y situaciones en y fuera de nuestro país. A menudo, me asignaban la cobertura de homenajes a personalidades públicas tras su fallecimiento. Personalmente, no estaba de acuerdo con esa práctica. Creo firmemente en que los homenajes deben hacerse en vida, por eso quise ser parte de la orquesta La Oferta, y rendir homenaje en vida al Gran Combo de Puerto Rico, y su música; por su aportación cultural al País, a nivel mundial”, subrayó, Javier Avilés, quien a renglón seguido indicó que cuenta con el respaldo de Ithier.

“Él ha sido nuestra fuente de inspiración para la creación de este proyecto, con la suerte de contar con su bendición, y de todos sus compañeros de El Gran Combo. Ellos están contentos de ver que su trabajo está siendo homenajeado en vida, como bien dice uno de sus grandes éxitos: ‘Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida’”.

Otro motivo de satisfacción para la mencionada agrupación es el respaldo que han recibido del público puertorriqueño.

“Su apoyo ha sido increíblemente positivo desde el momento en que comenzamos a tocar. Escuchar sus aplausos nos llena de una energía vibrante y contagiosa. Incluso hemos vivido momentos mágicos en distintas actividades, donde integrantes de El Gran Combo se han subido a la tarima a cantar con nosotros, creando así un ambiente de unión y celebración”, subrayó Javier Avilés.