La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) conmemorará a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 con el concierto especial In Memoriam: 11 de septiembre, que se llevará a cabo este viernes, 11 de septiembre, a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Bajo la dirección de su director titular, el maestro Maximiano Valdés, la OSPR presentará un programa de obras seleccionadas en torno a la memoria, la reflexión y la paz, al cumplirse 25 años de los ataques que marcaron la historia contemporánea. El repertorio reunirá obras de Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák, Samuel Barber, Dmitri Shostakóvich, John Williams y Aaron Copland, con la participación de la soprano Camila Isabel como artista invitada.

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“Han pasado 25 años desde el 11 de septiembre, pero sigue siendo una fecha que permanece en nuestra memoria. Con este concierto queremos rendir homenaje a las víctimas y ofrecer un espacio de reflexión y unión. La música tiene la capacidad de acompañarnos aún en los momentos más difíciles y de transmitir mensajes de esperanza y paz que trascienden generaciones”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Mientras, el maestro Valdés explicó que “la idea de este concierto es recordar la tragedia del 11 de septiembre a través de músicas que simbolizan las virtudes del espíritu humano frente a la violencia y la destrucción. Cada una de las obras que hemos seleccionado nos habla, desde distintos momentos de la historia, de la capacidad del ser humano para responder ante la adversidad con amor, esperanza y solidaridad. Ese es el sentido que une este programa y el homenaje que queremos rendir a quienes perecieron aquel día”.

La primera parte del concierto comenzará con la Obertura Leonora No. 3, de Beethoven, seguida por los movimientos Largo y Allegro con fuoco de la Sinfonía No. 9, Del Nuevo Mundo, de Dvořák. Luego del intermedio, la Orquesta interpretará el Adagio para cuerdas, de Barber, una de las obras más reconocidas del repertorio orquestal estadounidense y estrechamente vinculada a momentos de duelo y conmemoración. El programa continuará con Eterno recuerdo, de la Sinfonía No. 11 de Shostakóvich. La música de John Williams también formará parte de la velada con A Prayer for Peace y The People’s House, mientras que Simple Gifts, de Aaron Copland, completará el programa.

A través de In Memoriam: 11 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico se une a la conmemoración del 25 aniversario de los ataques mediante una velada que utilizará la música como espacio para honrar la memoria de las víctimas y propiciar la reflexión.

Los boletos para el concierto In Memoriam: 11 de septiembre están disponibles en Ticketera y Ticket Center.