La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció la transmisión de cuatro nuevos conciertos de cámara a través de televisión por el canal 6, WIPR, y por Internet en wipr.com/envivo. Los conciertos se podrán disfrutar de forma simultánea en el Facebook de la OSPR. Esta serie se transmitirá a las 8:00 pm, los días el 19 y 26 de febrero, y 5 y 12 de marzo.

El primer concierto será dirigido por el maestro Maximiano Valdés, director titular de la OSPR. La Orquesta interpretarán las dos hermosas sinfonías Núm. 33 en Si Bemol Mayor [K. 319] de Wolfgang Amadeus Mozart y la Núm. 60 en Do Mayor [Hob I 60] de Joseph Haydn. Además, presentarán la Serenata para vientos en Re Menor [Opus. 44] del compositor checo Antonín Dvorak.

“Estamos felices de volver a presentarnos ante nuestro público, aunque sea con esta modalidad virtual. Será una serie de conciertos que muestran lo mejor de nuestros músicos. Invitamos a todos a disfrutar la gran música de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico”, expresó Valdés en comunicado de prensa sobre las nuevas presentaciones de la OSPR.

El segundo concierto dirigido por Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la OSPR, incluirá la pieza de la película Munich, A Prayer for Peace de John Williams, la Sonata a 5 para Coro de Metales de Johann Pezel con un arreglo del propio Irizarry y la Serenata Núm. 1 en Re Mayor [Op. 11] de Johannes Brahms.

“En respuesta a la incertidumbre y tensión militar en Europa, elevamos una plegaria por la paz con la pieza de ese mismo título, tomada de la cinta Munich, compuesta por el Maestro John Williams. Así también nos unimos a la celebración mundial de sus 90 años”, explicó Irizarry.

El maestro Valdés también dirigirá el tercer concierto, que incluye las piezas The Swan of Tuonela, Op.22 No.2 de Jean Sibelius, Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel y la Sinfonía No. 41 en Do Mayor, “Júpiter,” de Wolfgang Mozart.

El último concierto de esta serie será parte del programa educativo de la OSPR y contará con el director invitado, Karlo Flores. Este concierto dirigido a niños y jóvenes, incluye piezas musicales compuestas por Leopold Mozart, George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, Leroy Anderson, Charles Gounod y la educadora puertorriqueña Leila Martínez Cabello, conocida como Maestra Leila.