Chicago, Illinois. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) ofreció esta semana su primera charla educativa en los Estados Unidos, como parte de las actividades previas al concierto que llevarán a cabo en Chicago y del Programa Educativo Conoce tu Orquesta (PEDCO).

La charla se llevó a cabo en el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture de Chicago en la sala donde actualmente se exhibe la obra “La plena inmortal” del artista puertorriqueño Antonio Martorell.

“Estamos seguros que los estudiantes impactados disfrutaron y llevarán en sus memorias el escuchar música de su tierra con músicos de su Isla”, expresó Julio Peña, director de los programas educativos de la Corporación de las Artes Musicales (CAM).

La OSPR se presentará en el concierto “Sounds of my Island” el sábado, 6 de agosto, a las 7:00 p.m. en el Chicago Symphony Center. El concierto, dirigido por el maestro Maximiano Valdés quien es director titular de la OSPR, tendrá un repertorio totalmente puertorriqueño. Esta presentación será posible gracias a un acuerdo de auspicio con el National Museum of Puerto Rican Arts & Culture en Chicago y a una subvención otorgada por la Fundación Titín.

A través de programas como PEDCO, se ofrecen charlas educativas a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas con el fin de promover su interés por la música y los instrumentos sinfónicos.