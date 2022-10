Ozuna no quiere ser en su género un simple intérprete de reguetón. Tiene claro su objetivo de ser reconocido como un artista que puede moverse del maleanteo al romantiqueo -para usar sus mismos términos- o del mambo a la bachata.

Esa versatilidad procuró plasmarla en su quinta producción inédita, “Ozutochi”, disponible desde este viernes. El repertorio de 18 títulos es un arcoíris rítmico que lo mismo invita al mambo en una combinación con el cantante dominicano Omega, que se va un poco más suave con un afrobeat sazonado con jazz en unión al cantautor venezolano Danny Ocean.

“Hay cantantes y hay artistas. El artista actúa, hace arte, le gusta más lo que es el arte. Yo soy artista y me gusta innovar el ritmo. Con Omega, ya había colaborado con él, pero esta vez lo hicimos un poco diferente de lo que es un mambo house mezclado y al entrar en este tipo de ritmo, me da la oportunidad a mí de abrirme como compositor y hacer cosas nuevas, no todo el tiempo encajonado de que hay que hacer reguetón, hay que hacer urbano, hay que hacer maleanteo, no. Nosotros tenemos de todo, bachata, salsa, y quisimos aplicarlo en el álbum sin irnos tan extremos de dejar de ser urbano”, expuso el cantante y compositor en videoconferencia.

El álbum se enriquece también de una variedad de colaboraciones con la intención de que el público encuentre alguna conexión dentro del listado de canciones, a la vez que acerca a Ozuna a seguidores de otros géneros. Pedro Capó (“Mar chiquita”), Feid, Chencho Corleone, Arcángel, J Balvin y Randy (”El cel”), Danny Ocean, Nesi, Tini (”Un reel”), Tokischa, Louchie Lou y Michie One, son parte de los invitados de esta producción, que se presenta con el sencillo “Te pienso”.

Así como no falta energía para el perreo dentro de este álbum, tampoco el tono de despecho tan conocido en la trayectoria del vocalista. Es una línea de composición que Ozuna gusta abordar, y reconoce que su fanaticada igualmente la espera.

“Es el público el que manda y veo que el público se identifica mucho con esta línea romántica”, dijo para seguido mencionar algunos de sus clásicos en ese estilo, “Te vas”, “El Farsante” y “Ahora dicen”.

Ozuna, de 30 años, dice gozar de una fanaticada multigeneracional. Eso le da la gasolina necesaria para proyectarse un futuro dentro del género urbano.

“A los 50 años estoy yo cantando maleanteo, porque esa es la fiebre. Yo no me voy a sentir de 50″, comentó riendo.

El artista luce una imagen más tonificada, la cual atribuyó a su otra pasión, el baloncesto, deporte que practica como aficionado y pronto como dueño de equipo, pues adelantó que está por concretar un acuerdo para ser el apoderado del equipo de baloncesto de Manatí.

“Me encanta el deporte, (estoy) jugando mucho baloncesto, jugando todas las semanas, dos y tres veces, más también manteniéndome en forma. Me ha gustado siempre el deporte, desde chamaco, aunque no sea un jugador ni nada de eso”, comentó.

La película sobre su vida, “Odisea”, está en sus “toques finales” y espera llegará a los cines el próximo año. “Es una película que identifica al fan y al público y al que realmente ha vivido una odisea para llegar a donde está”, adelantó.

En el 2023, además, regresará a Puerto Rico para comenzar su próxima gira de conciertos, inspirada en este álbum “Ozutochi”.