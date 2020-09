El artista de música urbana Ozuna tiene múltiples proyectos simultáneos: un cuarto disco en sus manos, “ENOC”, un concierto virtual que ofrecerá mañana, una nueva mansión que disfrutar en Miami, Florida, colaboraciones artísticas por concretar, un guión por desarrollar, pero votar en las próximas elecciones generales no parece ser una prioridad entre sus planes a corto plazo.

Este viernes el ídolo de multitudes a nivel mundial (19.9 millones de seguidores en Instagram) vuelve a tomar las plataformas de música digital con el estreno de 20 canciones, que viajan desde el “maleanteo” que enmarca el reguetón, el romanticismo pícaro que lo identifica, hasta una letra más introspectiva sobre su agradecimiento por el éxito acumulado en tres años de carrera solista.

En medio de su promoción ayer, por medio de videollamada, para hablar sobre el nuevo trabajo discográfico -con 13 colaboraciones, entre estas, Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin y Wisin-, “El Negrito de Ojos Claros” confesó que, en sus 28 años de edad, nunca ha votado en unos comicios electorales.

“No he votado nunca, pero exhorto a todos los jóvenes a que voten”, dijo sin descartar que pueda hacerlo próximamente. “Respeto los temas políticos; de momento puede ser que pase por allí y vote, pero respeto esos temas políticos”.

“ENOC” sale al mercado, incluyendo cinco títulos que estrenaron previamente: “Caramelo” y la versión remix, “Gistro amarillo”, “Enemigos ocultos” y “Despeinada”. Los últimos dos estrenaron esta misma semana.

“Este álbum trae de todo un poco, más que todo es el aprendizaje que hemos tenido durante los pasados tres álbumes, ’Odisea’, ‘Aura’ y ’Nibiru’”, expuso el intérprete y compositor, cuya imagen es la portada de la nueva revista Rolling Stone para los mercados de Colombia, México y Argentina.

Del tema “Enemigos ocultos”, grabado con una batallón de sus colegas, como Arcángel, Cosculluela, Juanka El Problematik, Myke Towers, y Wisin, aseguró que no se trata de otra “tiraera” entre intérpretes del género, sino “dejar un legado, traer otra vez esa cultura de montarnos en un ritmo cinco o seis artistas y poner versos -barras, como decimos nosotros- de ’fronteo’”.

Reiteró, “el día que vaya a tirarle a alguien, pongo el nombre y ya. Esto es ’fronteo’, jocosidad. Estamos aquí para darnos a respetar en la línea del maleanteo”.

La nueva combinación de pop urbano que hace con el cantautor colombiano Camilo en el sencillo “Despeinada” la atribuye a la versatilidad de ambos por moverse entre estilos rítmicos sin renunciar a sus raíces musicales. Planteó que este tipo de fusiones es lo que disfruta el público moderno.

“En los tiempos de la salsa se fusionaba con un montón de cosas, con el mismo reguetón, con el rap; estamos en un momento en que el reguetón se fusiona con cualquier estilo de música, sin dejar que cada uno pierda su público”, abundó.

El éxito de Jan Carlos Ozuna se traduce en millones de vistas en plataformas digitales, miles de personas asistiendo a sus conciertos, y con ello, la fama, otro nivel económico y otra apreciación por la vida familiar con su pareja, Taína Marie Meléndez, y sus dos hijos, Sofía y Juan Andrés. En el tema “Gracias” hace una valoración sobre esto.

“He aprendido, desde el valor de las cosas, el valor de mi familia, de lo que he logrado, y creo que todos pasamos por etapas, es un sube y baja la vida, no solamente de los artistas o personas famosas, sino de las personas comunes y corrientes también, porque tienen sus altas y bajas, pero de eso aprendemos. No cambiaría nada, dejaría todo como está y seguiría hacia adelante”.

Aunque tiene una mansión en Miami, sigue en “PR”

Ozuna está estrenando la mansión de $5.5 millones que compró en la ciudad de Miami, en Florida, sin embargo, Puerto Rico continúa siendo su lugar de residencia, afirmó.

“Mi base sigue siendo en Puerto Rico. No dejo Puerto Rico. No dejo mi playa, correr four track, me gusta estar en PR, no dejo mi gente. Simplemente compré mi casa de playa aquí en Miami”, comentó de la propiedad en Coconut Grove de cinco cuartos, seis baños, varias salas, amplia cocina, gimnasio, piscina, cine, terraza, cancha de baloncesto, entre otros espacios.

Sus planes de boda están detenidos por la pandemia, pero eso va. “Quiero hacer una boda buena. Quiero disfrutármela. No quiero estar con máscaras ni nada de eso, quiero que nos gocemos la boda al máximo, que sea una boda de 20 horas. No quiero hacer una boda por hacerla. Mi esposa sabe que la amo y la adoro, y estoy con ella y ella conmigo, y ella lo entiende, pero va a pasar”.

Mañana Ozuna ofrecerá un concierto desde sus cuentas sociales y de Spectrum, el cual realizará desde la Ciudad del Sol.

Para el 2021, prepara el rodaje de su filme “Odisea”. “Es una película de enseñanza para todos los jóvenes que quieren soñar”.