El romantiqueo musical continúa en aumento. Ahora es el artista urbano Ozuna el que toma las plataformas digitales para sorprender a sus seguidores con un nuevo sencillo en la víspera del Día del Amor o San Valentín.

Titulado “100 preguntas”, el tema también caliente el ambiente para el inicio mañana de su gira internacional de conciertos. El primer escenario para el tour “Nibiru” será el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana. Mañana también saldrá a la venta el anunciado álbum que da nombre a la gira de conciertos.

Es por ello que la fanaticada local podrá darse cita durante este fin de semana en The Mall of San Juan para ser parte de las distintas experiencias “Nibiru" que se estarán ofreciendo en el centro comercial.

El sencillo, alejado de su característico ritmo urbano y cercano al género acústico/R&B, refleja la importancia de generar y transmitir amor. “Solo contigo dejo todo fluir, no me siento bien bebé si no es junto a ti”, establece la letra.

Filmado en San Juan, Puerto Rico por el director Nuno Gomes, el vídeo muestra varias escenas en paralelo a una presentación del cantante desde una azotea. Una pareja se encuentra y conecta siendo vecinos; una joven sorda en una pileta cuyo amigo le interpreta la canción para que pueda apreciarla; un obrero que decide compartir su almuerzo con dos niños en situación de carencia, son parte de las historias que se recogen en el vídeo. El final es, desde esas distintas realidades, un triunfo para ese sentimiento que une a la humanidad.

Ozuna lidera las nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2020 por segundo año consecutivo, con un total de 14.

La gira de conciertos “Nibiru” incluirá en su ruta principales recintos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Este mes se presentará, además, por primera vez en el Festival de Viña del Mar, Chile.