View this post on Instagram

HACE MUCHO TIEMPO HACÍA FALTA UN #ROYALRUMBLE COMO EN LOS TIEMPOS DE #LosBenjamin #MasFlow #SangreNueva GRACIAS A CADA UNO DE ESTOS COLEGAS POR DECIR PRESENTE 🙏🏼 ESTOS TIPOS TIENEN LOS MEJORES VERSOS!!! @myketowers @arcangel @cosculluela @wisin @juanka_problematik #EnemigosOcultos 🔜#Enoc⏳🧸 PENDIENTE MAÑANA A MI CANAL DE @YouTube 1/9/20 🔥🌎