El reguetonero Ozuna, junto al productor musical, Ovy On The Drums, cierran el año en grande con el estreno del nuevo sencillo “CHAO BEBE”. El sencillo y el video musical ya se encuentran disponibles por todas las plataformas digitales.

“CHAO BEBE” une las fuerzas y los sonidos de Colombia y Puerto Rico en una canción que promete conectar con una audiencia global. Este sencillo se caracteriza con un contagioso ritmo, mezclado con toques electrónicos, creando la fusión perfecta y que destaca el genio artístico que posee Ovy On The Drums y los vocales inconfundibles de Ozuna.

El sencillo viene acompañado por un video animado en el cual el telón de fondo es un laboratorio en el cual vemos a Dr. Drums (Ovy On The Drums) junto a Ozuna creando la fórmula perfecta resultando con el éxito: “CHAO BEBE”.

En las imágenes se pueden observar detalles únicos y representativos de ambos artistas como el Koala con él se le ha visto a Ovy On The Drums y el Oso en representación de Ozuna.”’CHAO BEBE’ tiene todo los elementos de un éxito global. Cuando estaba en el estudio trabajando en la producción del tema, inmediatamente se me ocurrió la idea de llamar a Ozuna para colaborar en esta canción. Estoy muy emocionado con el resultado final y espero que la puedan disfrutar al máximo para cerrar este año y darle la bienvenida al 2023″, expresó Ovy On The Drums.

“Estoy muy contento de poder compartirles esta nueva canción junto a mi hermano, Ovy On The Drums, para cerrar lo que fue un increíble año y comenzar el 2023 con toda para nuestros fanáticos”, comentó Ozuna.Este nuevo tema es el entremés a lo que se espera de Ovy On The Drums en el 2023, arrancando la nueva etapa de Dr. Drums – un genio que domina la ciencia de producir y que posee su propia fórmula para crear los éxitos más grandes del género urbano en su laboratorio. En esta nueva fase, su audiencia podrá conocer la mente maestra de Ovy, y más que nada, el arte detrás de la creación de cada una de sus canciones.