Cada momento que pasa es muy valioso. Entonces, no hay que desperdiciar segundos en ser como no queremos, ni en ser infelices.

El cantante español Pablo Alborán tiene clara esta consigna, que aplica a todo aspecto de su vida.

“No hay que perder el tiempo nunca. Hay que hacer lo que uno no quiera hacer”, reflexionó el artista, quien en junio reveló públicamente su homosexualidad.

La vida no ha cambiado desde entonces, afirmó complacido el cantante desde México en entrevista por videoconferencia con Primera Hora para promover su sencillo Si hubieras querido.

“Mi vida, mi trabajo, mi entorno, todo sigue exactamente igual”, manifestó. “Pero hay que seguir luchando por la inclusión, por la diversidad, por los derechos. El que mi vida siga igual no quiere decir que uno deje de luchar. Al revés, hay que seguir luchando. Pero mi vida sigue siendo mía, y mi trabajo es lo único que voy a vender, y eso no va a cambiar ni cambiará”, enfatizó el vocalista malagueño, quien declinó revelar si en la actualidad tiene una pareja.

PUBLICIDAD

El intérprete expresó la razón que lo llevó a hacer público su orientación sexual, lo que hizo en el verano mediante un vídeo en su cuenta de Instagram.

“Fue un compendio de cosas”, dijo a Primera Hora. “Significó una manera de acercarme más al público que me sigue, que conozcan el 100% de quien soy, sobre todo porque es una manera de mostrar honestidad y de contagiarla”, confesó el músico.

“Cuando uno hace un proyecto emocional, un cuadro, un libro, una película, algo que tenga que ver con las emociones, y se necesitaba por culpa de esta pandemia, que fuera lo más fiel, lo más justo, lo más esencial, lo más incondicional, lo más auténtico posible, y me di cuenta que quizás hablar de mi sexualidad iba a hacer que todos los pasos que diera a partir de ahí fueron muchos más limpios”, analizó. “Y si encima de eso pudiera ayudar a la gente, pues bienvenido sea”.

De paso, aconsejó a quienes atraviesan por la indecisión de expresar su orientación sexual a “que haga lo que quieran, que haga lo que les dé la gana y les haga felices, pero vamos, en un terreno sexual, y en cualquier otro terreno, la vida se va, y con una pandemia más”.

Aprender a decir adiós

A través de Si hubieras querido, el cantautor plantea la aceptación de un amor que no resulta como esperaba.

“Es una canción que habla de desamor. Es una canción triste, pero también tiene una parte de liberación, en cierto modo. Siempre hay uno que quiere más que otro. Eso pasa siempre”, resaltó pensativo. “La canción habla de este momento en que dice ‘no me has querido’, pero hay veces en que es mejor querer, que dejarse querer, y por eso yo te digo adiós. Es una despedida, pero a la vez es una especie de liberación”.

PUBLICIDAD

Pablo, quien confiesa que ha atravesado por experiencias en las que no ha sido correspondido como anhela, fue enfático en el valor de aprender a perder. “Nos ha pasado a todos. Me ha pasado y lo he superado aprendiendo a decir adiós”, dijo. " Es importantes prepararse para el adiós, por mucho que nos duela", sostuvo enfático. “Lo que sí he aprendido, y lo sigo aprendiendo todos los días, es a no perder el tiempo, no solo en el amor, en general”, destacó, “porque la vida se va, la vida también es tiempo”.

El sencillo es el primer corte promocional de su próxima producción discográfica, Vértigo, cuyo lanzamiento está pautado para el 6 de noviembre.

“Es un disco muy auténtico donde la gente se va a divertir, se va a emocionar, o al menos esa es mi intención”, expuso con ilusión sobre lo que será su quinto álbum de estudio. “Es un disco muy positivo, que habla del amor de una manera muy sana, y creo que ahora es el momento de hablar de amor más que nunca, ya que la pandemia nos ha cambiado todas nuestras prioridades”, mencionó. De paso, adelantó la variedad que prevalecerá dentro de la producción musical.

“En el disco hay una bachata, una samba, la samba es una fiesta por todo lo alto. Algunas canciones de amor están tratadas de un modo muy particular. Hablo de cosas pequeñas del día a día que nos hacen sentir que estamos vivos, que la vida se hace grande por esos detalles pequeños”, resaltó, y explicó lo que lo motivó al nombre del disco.

“Todas las cosas que nos hacen, todos los sentimientos más fuertes como el amor, el desamor, el dolor, la rabia, el tomar una decisión, el cambiar tu vida, la situación política que estamos viviendo, la política social, todo esto está dentro del vértigo, porque somos humanos, nos toca, es lo que nos hace sentir más mortal posible”, dijo. “Por eso creo que es el disco más leal, más bello, más afín a como me siento, cómo se siente el ser humano ante la fragilidad”, puntualizó el cantante, quien participará de los Premios Billboard de la Música Latina 2020 el próximo 21 de octubre en Miami, Florida.