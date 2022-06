Pasar más tiempo en familia, descubrir nuevos intereses y vivir sin prisa son varios aspectos que rigen la filosofía de vida de la célebre intérprete española Paloma San Basilio.

Tras un semiretiro autoimpuesto, atrás quedaron los días de agendas de trabajo cargadas de espectáculos, piezas teatrales y presentaciones en televisión, tan típicas en su rutina desde la década de los setenta, hasta el 2014, cuando concluyó su gira de despedida.

Ahora es selectiva al decidir cuándo y dónde interrumpir su pausa para reconectar con su público. “La verdad es que no extraño nada (de su pasada dinámica laboral). Creo que cada etapa tiene su ritmo, su color, su atmósfera. Yo ahora mismo creo que lo que me gusta hacer es lo que estoy haciendo. Ten en cuenta que he tenido temporadas de hacer giras de seis meses seguidos, cuatro conciertos por semana. He tenido musicales donde he tenido que hacer 11 funciones a la semana con Evita”, mencionó como ejemplo la intérprete en entrevista telefónica desde Cádiz, España, y quien el próximo 12 de junio presentará su espectáculo Te lo digo con música en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce (CBA).

“Ahora mismo disfruto. Me voy a Los Ángeles y ahí estoy y soy una mamá, una abuela, y hago una vida supernormal, y no tengo presión y lo que hago lo disfruto más. Hago cosas diversas, y eso también me enriquece, me ilusiona el tener que afrontar retos nuevos y descubrir cosas nuevas y no siempre pensar que hay que hacer lo mismo”, enfatizó la madre de Ivana Vanessa.

Su hija, quien hace años reside en California, cuenta con un estudio de grabación y es programadora. “Allí están mis nietos. Digamos que la casa familiar está allí, en Los Ángeles”, resaltó la abuela de Neo y Alma, de 22 y 18 años, respectivamente. “Intento siempre que puedo escaparme y pasar tiempo con ellos”, confesó. “Estos años han sido terribles (por la pandemia). Gracias al IPad, a las pantallas y todos estos artilugios que nos acercan, de verdad. Yo me escapo siempre que puedo”, valoró, y adelantó el plan de visitarlos en agosto.

Sobre el espectáculo en suelo boricua, que realizará dentro de un concepto “swing con big band”, manifestó la alegría que le provoca tras una pausa prolongada por la crisis del COVID-19. La voz de éxitos como Cariño mío, Demasiado herida y Por qué me abandonaste se presentó por última vez en el CBA en el 2019.

“Después de este paréntesis tan largo y, sobre todo, de no saber qué va a pasar, lo que propuse es un concierto con mucha vida, con mucha fuerza, con mucho ritmo con músicos maravillosos donde tocar distintas canciones. Estoy cantando el Concierto de Aranjuez, que me la habían pedido muchas veces y no lo había hecho”, adelantó con ilusión.

“También va a venir mi hija y va a cantar conmigo. Ella ha venido muchas veces a Puerto Rico. Cuando era pequeña, siempre que podía me la llevaba porque es un sitio muy agradable para ir, cómodo, la playa, el clima, todo”, recordó con nostalgia.

“En esta vuelta no quiero perder nada. No quiero perderme ni a mi hija, ni cantar con ella, ni compartir con el público. Es un show donde hay mucha participación, para que la gente cante conmigo sea como un reencuentro con mucho amor, con muchas ganas, con mucha ilusión, y desde el principio sales al escenario y es muy reconfortante, y quiero que el Bellas Artes vibre una vez más”.

Aconseja ir con calma

La artista se expresó en torno a cómo ha cambiado la manera de promover música, en comparación con los años en los que se abría paso en la industria.

“Las tecnologías han cambiado completamente las formas de comunicación. Han cambiado también el alcance. Creo que por una parte ha sido buena la democratización del arte, tener acceso a mostrar su trabajo desde su casa sin hacer grandes esfuerzos y sin tener que someterse a la tiranía de una compañía de discos, de horas, de imposiciones, etcétera. En ese sentido, creo que se ha ganado libertad y que todo mundo tiene posibilidad de expresar su arte”, valoró.

“En otro sentido, esto es muy rápido, hay mucha voracidad. Creo que hay veces, un poco, la sensación de que es fast food lo que se está consumiendo”, y comparó que antes “el disco andaba sonando por lo menos un año, dos años, permanecía en la memoria de la gente”.

Para quienes desean incursionar profesionalmente en el mundo del espectáculo, resaltó la importancia de ir con calma, paso a paso. “Que no tenga prisa. La prisa no es buena para nada. El tiempo es lo que hace que los árboles crezcan, que el vino tenga calidad. Que hace falta tiempo para sedimentar incluso el éxito porque el éxito hay que saberlo administrar igual que el fracaso. Que sean fieles a lo que está en su corazón y su talento, y que no se dejen manipular por el entorno, ni por las modas, ni por lo que los demás quieren”.

Boletos a la venta a través de Ticket Center y el CBA.