Ameno y muy variado estuvo el concierto que presentó la cantante española Paloma San Basilio la noche de domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Con su poderío vocal lleno de matices, dominio escénico y ademanes sensuales conquistó al público que la aplaudíó.

El espectáculo inició a las 5:15 de la tarde con una banda musical, compuesta por cinco musico, todos vestidos de negro, quienes ambientaron el lugar con algunos éxitos de la veterana artista.

Minutos más tarde, apareció en el escenario Paloma San Basilio, con un elegante traje de dos piezas rojo y negro, el cual resaltaba su esbelta figura. “Concierto de Aranjuez” y “Se te olvida” fueron los primeros dos temas con los que abrió su presentacion, que se extendió por dos horas.

“Me parece increíble estar aquí, es un sueño, aunque con mascarilla, todos las prefieren, y poder salir, poco a poco nos creemos que estamos en la normalidad y dejamos de sentir miedo. Sentí una pena muy grande, pensé que no iba a cantar más... cuando aparece la gira dije, ‘qué maravilla’”, fueron las primeras palabras que la artista dirigió a la concurrida audiencia.

San Basilio hizo de su concierto una celebración de vida, según dijo, ante la pérdida de amigos fallecidos a causa del COVID- 19.

“Hay que celebra la vida, no repito las misma cosas en mis presentaciones, esto que les estoy presentado es único, especial para ustedes que han venido a verme”, sostuvo.

La versátil cantante quiso impregnar de alegría su presentación, donde no hubiese espacio para la tristeza, sin embargo sus sentimientos la traicionaron y en ocasiones no pudo evitar que brotaran lágrimas, como ocurrió con el tema “En mi Viejo San Juan”, del desaparecido compositor puertortiqueño Noel Estrada.

San Basilio interpretó más de una veintena de canciones, entre estas “El bodeguero”, “una de mis favoritas porque la cantaban y bailaban mis padres”, comentó.

Continúo con “Algo contigo”, “Piel canela” y “Vida loca”. Para estar en onda con los nuevos tiempos y así complacer a la generación más joven, interpretó en su versión el contagioso tema “Despacito”, éxito de Luis Fonsi. El público la acogió y le hizo coro.

La cantante aprovechó el momento para también demostrar sus dotes con el baile, e invito al público a acompañarla en sus rítmicos temas: ”The Crab”, " Fever”,” Over the Rainbow”, " Cheek to Check” y “Boogie Boy”.

Las románticas canciones “Memory”, “La hiedra“, “Cariño mío”, “Beso a Beso” y “Demasiado heridas”, las cantó en un plano más íntimo, sentada junto al piano, tocado magistralmente por Orlando Juanchi. Su hija Ivana Gómez la acompañó en el coro.

Con esta seleccion músical tocó la fibra romántica de los presentes, que vitorearon y aplaudieron sus canciones.

La vocalista demostró su generosidad en escenario al reconocer el talento de cada uno de sus músicos y a la productora del concierto, Angie García, y su equipo de trabajo. También reconoció la presencia de la cantante Nydia Caro.

Nydia Caro, Alba Nydia Díaz y Marylin Pupo durante el concierto de Paloma San Basilio. ( Luis Ernesto Berríos )

“Ella es un ser de luz, es mi amiga de muchos años, desde la primera vez que vine a Puerto Rico; gracias por estar aquí”, manifestó.

Después de cantar “Luna de miel” y “Juntos”, Paloma San Basilio hizo un breve retiro del escenario, y reapareció con un elegante vestido blanco y plateado, y con el cabello recogido, anticipando que daría vida al personaje ďe Eva Perón, con la canción más esperada de la noche, su clásico “No llores por mi Argentina”.

La reacción del público, tras escuchar su clásico, no se hizo esperar; la ovacionaron de pie y le solicitaron más canciones.

“No quiero terminar esta presentación triste”, respondió al público. De inmediato los complació y despidió con otro de sus grandes éxitos, “Nadie como tú”.