La música como lienzo para plasmar vivencias es una finalidad principal para la cantautora puertorriqueña Paopao. Narrar momentos y tocar las emociones son requisitos en sus composiciones.

Crear sus piezas lo ve como un arte, con la intención de apartarse del afán comercial que, aunque sabe que es usual en esta industria, no es su motor para inspirarse.

Sus temas presentan los dramas del amor, más las bajas que las altas, y así la intérprete va marcando su huella para formar una trayectoria que se aparta de expresiones sin un sentido.

“A mí me encanta contar historias porque como yo vengo de ese background de cantautor, estudié eso, y estudié la importancia de la letra de una canción. Para mí es lo primero en que yo me fijo en una canción”, manifestó con énfasis Paola Nicole Marrero Rodríguez, quien se graduó de escritura y producción de medios, y cuenta con una maestría sobre negocios musicales de la Escuela Frost de la Universidad de Miami. “Hay gente que se fija en diferentes cosas. Yo me enfoco mucho en la letra. Para mí, la historia que tú estás contando es lo más importante, y siento que los artistas que yo más admiro son compositores”, añadió la cantante natural de Bayamón.

PUBLICIDAD

“Yo escribo mucho del reguetón y de la película, pero trato de meterle algún tipo de experiencia personal que es con lo que la gente al final, que es tu fanaticada y la gente que está comprando la música, se va conectar”. Apoyada en este propósito, relata la cotidianidad de amar, incluyendo momentos difíciles.

“Mis historias son de tristeza. Yo lloro mucho”, reveló entre risas sobre su línea musical. “Yo siempre conecto mucho con la música triste. Siento que es más cool hacer a alguien llorar que hacer a alguien reír. Siento que se siente más poderoso eso”, analizó, y planteó que se trata de una emoción mucho más honesta que otras que se presumen en ciertos temas en el género urbano.

“Hay miles de canciones de discoteca y de fiesta, pero la clara es que en esta industria todo el mundo está solo y todo el mundo está triste, por lo menos la mitad de las veces, y nadie habla de esa parte. En esta industria todo es discoteca y fumeteo y bebida y whatever, como que, qué cool. En ese lado yo no existo, en esa burbuja en esa industria. Yo existo en mi esquinita, calladita, introvertida, que le gusta llorar, y me gusta contar ese lado. Sentía que hacía falta”, manifestó la risueña intérprete, quien aprendió a tocar guitarra y piano, y describe su ritmo como urbano alternativo.

Si bien celebra el apoyo del tema En guerra, con Dei V, uno de los tantos en los que actualmente suena su voz, reflexionó que “tener una relación tóxica no es saludable, pero siento que de ahí suceden las mejores historias, de la peor manera, obviamente, hasta cierto nivel”, afirmó haciendo referencia al contenido del sencillo. De paso, declaró que, en asuntos del corazón, “en estos momentos de mi vida, el amor está estable, por ahora”.

PUBLICIDAD

La voz de K tas haciendo, con Jota Rosa, lleva un tiempo abrazando los logros de interpretar en un escenario, realizar colaboraciones con colegas, posar para el lente de los medios, y celebrar nominaciones. Pero es un panorama que hace unos años veía muy lejos.

“Yo vengo de una familia bien tradicional. Todos son doctores, abogados, ingenieros. Entonces cuando me tocó graduarme en high school, en ese proceso dónde estás aplicando para una universidad, era como que ‘ajá, ¿qué vas a estudiar?’, y yo no me vi haciendo absolutamente más nada. Yo siempre era una nerda en la escuela, siempre fui una estudiante de todas A, yo soy bien perfeccionista”, sostuvo la nominada en Premios Juventud en la categoría de nueva generación femenina. “Pero con todo y que sacaba buenas notas, lo único que yo me veía haciendo era música”, añadió. “No fue la mejor noticia del mundo, porque ¿cómo tú le dices a un doctor que tú vas a estudiar música?, pero se está dando”.

La universidad le permitió seguir nutriendo sus habilidades, pero no la guió a encontrar la confianza para labrarse camino como cantante. “Yo tenía muchos maestros que eran como que, músicos frustrados, que no lo lograron, y le siembran eso a los estudiantes”, lamentó. A nivel laboral, además de componer, se desempeñó en varias facetas en la industria de la música para hacer brillar a otros artistas, mientras optaba por quedarse en la sombra.

“Trabajaba mucho para gente que lo tomaba por hecho, que no estaban agradecidos con el trabajo que uno hacía, y uno se faja trabajando. La gente que trabaja behind the scenes en la industria no duerme”, sostuvo, y manifestó que uno de sus puestos fue como label manager de Rich Music. “Manejaba la disquera, todo lo que conlleva lo legal, lo creativo, registrar canciones, distribuirlas, todo. Tengo mucho insight de la parte de atrás de la industria”. Mientras, dedicaba tiempo a descubrir su sonido, su estilo. “No me sentía lista. Yo sentía que a mí todavía me faltaba descubrirme, que yo no tenía una esencia propia musical. No empecé a sacar música hasta saber eso”.

PUBLICIDAD

La confianza de su madre en su talento es uno de los relatos que comparte con frecuencia, no solo por amor y por orgullo, sino como otra manera de honrar su memoria. “Digo que pasó como que, una oscuridad rapidito, para las fechas de los Premios Tu Música Urbano en 2020″, rememoró sobre cuando ejercía funciones con la disquera, y a través de una llamada recibió la noticia de su fallecimiento, por linfoma. “Mami era la persona que siempre estaba detrás mío ‘¿por qué tú no eres artista, si eso es lo que tú quieres ser?’ y yo ‘mami, eso no es tan fácil, se supone que pase por estos procesos, estoy tratando’, y ella ‘es que tú no te lo crees todavía’”, recordó sobre una observación que, en la actualidad, reconoce. “Mami falleció y todo se empezó a dar. Yo siento que yo escucho una voz de ella diciendo ‘si tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer por ti’, porque mami era así”.

Diamantes y espinas es una de las producciones que más atesora. “Es mi primer EP como solista, y yo digo que eran mis siete canciones favoritas. Salieron todas a la vez”.

Poco después de su lanzamiento (2022), la estrella urbana Bad Bunny compartió en redes sociales su agrado por el tema Algo así. “Esa canción me abrió muchas puertas y era mi canción favorita de todo el EP porque es la más personal. Es una historia real que escribí con la otra persona que estaba sintiendo lo mismo en ese momento que salió la canción. La canción salió como un año y medio después, y nosotros nos quedamos como que ‘¿tú estabas pensando lo mismo que yo cuando estábamos escribiendo esto, verdad?’. Es una canción que yo le tenía mucho, mucho cariño, y que se haya convertido en la canción más grande del EP también me gusta mucho porque no es una canción comercial”.

Ahora su prioridad es su propia carrera musical. “En estos momentos me he distanciado un poquito de escribir canciones para otros artistas porque también siento que llegó un punto en que estaba dando mi voz a otras personas, y mi manera de escribir, y mis rimas”, sostuvo la ganadora de un Latin Grammy por su parte como compositora de la canción Ticket de salida, una cumbia popularizada por Chiquis Rivera y Amandititita. “Estoy bien enfocada en curar mi mensaje y que sea a través de mí como la gente lo esté recibiendo”, añadió la artista, quien adelantó que “estoy ahora mismo trabajando en mi próximo proyecto” y “va a salir mucha música pronto”.