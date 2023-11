Prepare su mejor look y combínalo con sus tenis más cómodas, porque los cantantes Paopao y Brray llevarán mucho perreo a la próxima edición de la Feria de Cataño, que se celebrará el próximo 2 y 3 de diciembre en el Frente Marítimo de este municipio.

Los exponentes urbanos se preparan para ofrecer un show por todo lo alto en el primer día del festival cultural presentado por la empresa Bacardí, la Compañía de Turismo y Rones de Puerto Rico, que rendirá homenaje a la tradicional fiesta que se mantuvo por 33 años consecutivos en los predios de la destilería con un amplia oferta musical y alrededor de 200 artesanos del patio.

Para Paopao, llegar a la misma tarima en la que se han presentado artistas reconocidos como Olga Tañon, Ednita Nazario, Manny Manuel y recientemente la rapera Young Miko la llena de mucho entusiasmo para preparar un espectáculo en el que destacarán sus temas de amor y a la vez le permitirá regresar a sus raíces acústicas como cantautora.

“Yo estoy curando mucho mis shows; se pueden esperar una variedad de cosas, pero también estaré tocando instrumentos en vivo, que es algo que no puedo hacer en discotecas. Es tan cool que el escenario se pueda prestar para hacer esto. De mi parte, podrán esperar un show bien completo”, expresó la voz detrás de temas como Algo así, Te kiero ver y En mis senti, su sencillo más reciente.

Por su parte, Brray aseguró que su público tendrá que aceitar las rodillas porque estará presentando un espectáculo lleno de reguetón para sus compatriotas.

“Yo que llevo ‘toureando’ desde enero. No he cantado acá en Puerto Rico desde hace mucho. Siempre me encanta saber que voy a estar haciendo lo que me gusta desde aquí”, expresó el intérprete de Corazón roto y LOKERA, quien recientemente se ha montado en tarimas en España y Londres.

Paopao y Brray representarán esa noche al talento emergente en la escena musical de la Isla del Encanto junto a su colega Dei V, y compartirán tarima junto agrupaciones veteranas como Plenéalo, Grupo Manía y Los Rabanes. Al día siguiente, la oferta musical va por cuenta de Victoria Sanabria, Plena Libre, Límite 21, La Tribu de Abrante, Algarete y un gran cierre con El Gran Combo. Se espera que la actividad tenga la asistencia de hasta 125 mil visitantes.

Para Paola Nicole Marrero Rodríguez, nombre de pila de la cantante, tener la oportunidad de ser reconocida como uno de los artistas nóveles de la Feria marca un momento definitivo para la música urbana en la Isla, que es hoy día uno de los géneros más escuchados en el mundo y se coloca como parte de la idiosincrasia puertorriqueña.

“Para mí es bien importante que nos den el espacio a artistas de género urbano, emergentes y no emergentes, y nos abran una plataforma, especialmente cuando miras para atrás a los artistas que han pisado este espacio y cómo ha cambiado la música. ¡Se siente brutal! Estamos ocupando varios campos”, expresó la artista.

El reguetonero, mientras tanto, resaltó que más allá de dar el espacio al “dembow”, la actividad sirve como espacio para motivar al público a apoyar el talento artístico local y seguir el legado cultural de la Isla.

“Yo me siento supercontento que abrieron de nuevo la Feria Bacardí y que cuenten conmigo aquí porque esto es un evento legendario. Era un evento que uno escuchaba mucho de él cuando era chamaquito, pero que nunca pude ir. Ahora, llegaremos aquí, ¡pero a cantar!”, manifestó satisfecho, entre risas.