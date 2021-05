Luis “Papo” Rosario inicia una nueva etapa como solista en el género de salsa, y lo hace con cierto temor a la reacción que pueda tener el público. Ese sensación tiene también su raíz en la nostalgia que le embarga al no tener de cerca a quienes fueron sus compañeros de tarima por 38 años, Jerry Rivas y Charlie Aponte.

“Como siempre estuve acompañado de Charlie y de Jerry, esa ausencia en este momento está jugando un papel fundamental”, confesó en la mañana de este martes en una videoconferencia que ofreció junto con el compositor y arreglista Isidro Infante, quien es ahora su nuevo director musical.

“Pero vuelvo y repito, es cuestión de que Isidro marque (...) y a mí se me va a quitar todo”, afirmó para más tarde dejar saber que no ha tenido comunicación con Aponte y que desearía que la controversia entre él y la administración de El Gran Combo, se disipara de la mejor manera.

Rosario reconoció que la transición desde su salida de El Gran Combo de Puerto Rico hace dos años debido a las dolencias en la espalda -que le han requerido de cinco operaciones - hasta llegar a este punto de lanzarse como voz solista, no ha sido fácil. Pero, aseguró que “la maña”, todavía la tiene.

“Todavía estoy en el cascarón. Me siento contento, algo ansioso, porque quiero salir del cascarón ya y probar hasta dónde llega mi luz”, dijo.

El tema que lo trae de vuelta al ruedo se titula “Salsa de la buena”, el segundo sencillo que presente como preámbulo a una producción inédita, puramente bailable y mayormente jocosa en su temática, que proyecta lanzar el próximo julio.

El tema lo presenta con un colorido vídeo realizado en la hacienda La Colina en Dorado con las participaciones especiales del chef Piñeiro para la elaboración de la “salsa de la buena” y del cuerpo de baile Essence, de José Reyes. La dirección estuvo a cargo de Ernesto Garrido Rojas.

La relación de amistad entre Rosario e Infante se remonta a su juventud, cuando estudiaban juntos. Desde entonces tenían inquietudes por la música y por trabajar en conjunto. El momento se les da ahora y por parte del director musical el deseo es crear una fórmula que refleje el estilo forjado por Rosario desde sus años en el Combo, pero a la vez original, con temas hechos a la medida del salsero. “Sin imitar a nadie”, puntualizó Infante.

Cerca del 100% de recuperación

Rosario se despidió de la Universidad de la Salsa en marzo del 2019 por los problemas en su espalda, los cuales se agravaron desde el 2017. No obstante, en la actualidad asegura estar cerca de una completa recuperación.

“Lo que tengo es un andamio en la parte de atrás, algo de rigidez, pero me mantengo en terapias, me mantengo en el gimnasio; mudé el gimnasio para casa, y camino con frecuencia. Estoy haciendo todo lo humanamente posible para que esta recuperación sea lo más cercana al cien por ciento”, afirmó.

Sobre los hechos de violencia de género más recientes ocurridos en la Isla y cómo la música puede aportar a terminar con esas conductas, expresó que es un trabajo que se inicia en el hogar y de su parte, se podrá esperar música positiva.

“Todo esto comienza en el hogar. Yo me preocupo mucho por Aniel Luis (Rosario, presentador de televisión), y Aniel Luis ya todos pueden saber, conocen cuál es la trayectoria de él. Yo me encargué de hacer un muchacho derecho, de hacer mi familia de bien. Eso le corresponde a cada uno de nosotros. No podemos echarle la carga solamente al gobierno o al otro. La música, a veces es positiva, a veces negativa. Yo me siento contento porque estoy del lado positivo. Le toca a cada cual, retrospectivamente, ver qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal”.