Familiares, admiradores y vecinos de su adoptado pueblo, Toa Baja, despidieron esta tarde al cantante Paquito Guzmán, valorando no solo su aportación a la música, a través del bolero, la salsa y otros géneros caribeños, sino también su carácter afable y cariñoso para los suyos.

La urna con las cenizas de Frank Guzmán Geigel fueron trasladadas al Complejo Deportivo Antonio Barceló en Toa Baja alrededor de las 2:00 de la tarde de este domingo para una despedida en la que no faltaron la música ni detalles que resaltaron la trayectoria del sonero, iniciada en la década del 1960. No faltó el título de uno de sus temas clásicos, “Qué voy a hacer sin ti”.

PUBLICIDAD

Víctor Guzmán, el segundo de tres hijos del matrimonio del cantante con Carmen Julia Ruiz, resaltó el orgullo que siempre sintió por su progenitor, así como el cariño que les demostró a él y a sus hermanos, José Francisco y Maciel.

“Era una persona sumamente cariñosa, él no hablaba mucho, pero lo demostraba con cosas, con gestos, era muy atento también a las cosas nuestras... Fue un padre supercariñoso, que fue lo que nos transmitió y es lo que hago yo con mis hijos”, compartió el hijo, quien tiene otros tres hermanos por parte del padre.

Víctor Guzmázn, hijo del cantante, destacó lo cariñoso que fue como padre y el tiempo de calidad que le dedicó a él y a sus hermanos. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

Guzmán falleció a los 82 años por complicaciones del cáncer colorrectal, enfermedad que le fue diagnosticada hace poco más de dos años.

“Al principio cuando le diagnostican, él cae en una depresión, porque no es fácil que te diagnostiquen una enfermedad terminal, pero en algún momento cogió fuerzas y decidió hacerle frente de una manera que uno no puede ni imaginarse, porque no es fácil batallar con esta enfermedad”, relató el hijo. “Me llena de orgullo, porque luchó, luchó como un verdadero campeón, y mi orgullo por él aumentó a unos niveles que no puedo ni describir”.

El intérprete había logrado un resultado libre de cáncer hace cerca de ocho meses, pero poco después la enfermedad volvió a comprometerle la salud hasta no lograr recuperarse.

El homenaje póstumo comenzó con la proyección de un vídeo que recogía todas las etapas en la carrera de Guzmán, incluidas entrevistas en las que hablada de sus inspiraciones en la música, Cheíto González y José José. Seguido el pastor Álex D’ Castro ofreció un servicio religioso y luego comenzaría el tributo musical.

PUBLICIDAD

El cantante Jerry Rivas, de El Gran Combo de Puerto Rico, estuvo presente para ofrecer sus condolencias a los familiares.

Lo recordó con admiración desde su adolescencia cuando iba a verlo cantar con la orquesta de Tommy Olivencia en las fiestas patronales de Naranjito.

El cantante Jerry Rivas, de El Gran Combo, la pérdida de figuras iconos dentro del género de la salsa. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

“Nos estamos quedando sin figuras”

“Como cantante y como persona tuve la dicha de conocerlo y era tremenda persona, y lo vamos a extrañar, pero su legado está ahí y lo vamos a recordar siempre”, afirmó Rivas al tiempo que hacía una reflexión sobre la pérdida de figuras dentro del género de la salsa.

“Definitivamente nos estamos quedando sin figuras. El género está pasando por eso y es lamentable. Muy triste. Hay una cantidad de músicos y cantantes de mucho talento, lo que pasa es que no tienen la misma oportunidad que tuvimos nosotros”, lamentó el Mulato del Sabor.

Guzmán quiso que sus restos fueran cremados y que no se realizaran actos fúnebres, por lo que este adiós fue un acto de recordación y celebración de su legado en la música popular.