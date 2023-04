Pasión es un nombre que hay que saber llevar, y la cantante española Pasión Vega hace lo propio para llevarlo con la intensidad que merece. Desde que saluda al otro lado del teléfono derrocha una alegría y entusiasmo contagioso. Igualmente, cada palabra que dice es reflejo de un pensamiento profundo, nada liviano.

“Es verdad que es un compromismo llamarse así, pero también es cierto que en esta vida si no hacemos las cosas con pasión y no tenemos pasión, no estamos tan vivos”, dijo la madrileña criada en Málaga.

Así de pasionales, intensas y vivas, son también las canciones que arman el repertorio que comenzó a florecer desde la temprana adolescencia y que ahora la presentan por primera vez en concierto en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce. Será una única función este domingo, a las 5:00 p.m.

Ana María Alias Vega pasó a llamarse Pasión cuando entró al universo musical siendo una joven de 16 a 17 años. Fue un cambio de identidad que le costó hasta que descubrió lo que requiere ser parte del mundo artístico. “Viendo de lo que se trata esta profesión, que hay que dedicarle toda tu atención, toda tu intención, todo lo que vives, todo lo que sientes lo pones sobre el escenario, creo que puedo hacer honor a él. Si la gente me llama Pasión, por algo será”, puntualizó.

Su tema María se bebe las calles es muestra de la profundidad que procura llevar a través de su música, pero también de la importancia de provocar las conciencias desde el arte. “Es una canción de unirnos a la esperanza, de todas esas mujeres que sufren maltrato... La verdad que la canción y el compromiso con nuestra sociedad, el compromiso con mejorar aquellos aspectos que no van bien, y sobre todo como mujer, que en muchos momentos he sufrido esa desigualdad, van de la mano”, expuso.

Esta visita para cantar en un escenario local está siendo un ejercicio de “descubrimiento mutuo”, que le ha vuelto a revolcar el estómago. “Es una sensación diferente, de sacarte un poco de la zona de confort que a veces una adopta. No debería ser así nunca, pero en España tengo ya mi público, esperan ciertas canciones, cierto repertorio; y es cierto que yo intento superarme, sorprender en cada proyecto, es una característica mía, no me asiento en nada, creo que tengo muchas cosas por descubrir cada día, pero es verdad que cuando llegas a un lugar nuevo se acentúa más, esa cuerda floja se nota mucho más”, compartió.

La artista compartirá un repertorio que incluirá algo de trayectoria, una parte de lo que fue el proyecto Todo lo que tengo, con el que honra a compositores y compositoras de Latinoamérica, y de su más reciente trabajo Lorca sonoro, con el que musicaliza una colección de los poemas de Federico García Lorca, un autor, para ella, inagotable.

Pasión Vega aún no tiene a su haber una colaboración con un artista de Puerto Rico, pero no quiere decir que no pueda ocurrir.

Los boletos para esta cita tan flamenca como rumbera están a la venta en Ticketera.