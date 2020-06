“Hay una frase que no me gusta nada, pero que es verdad, que uno empieza a morir a partir del momento en que nace”, reflexionó Pau Donés en abril de 2017.

El cantautor y músico español, líder de la banda Jarabe de palo falleció este martes a causa del cáncer de colon que se le diagnosticó en el 2015.

Fue una enfermedad que enfrentó con estoicismo. Prefirió aferrarse a la vida, a la música y a su hija Sara.

“Las enfermedades enseñan poco, pero sí que me ha dado oportunidad -debido a que he tenido que parar- de retomar el contacto con mi vida cotidiana, entonces eso me ha hecho feliz”, dijo en entrevista con El Nuevo Día, en celebración de sus 50 años, y 20 años de Jarabe de Palo.

“El cáncer obviamente no me ha hecho feliz, el cáncer es una putada, el cáncer es una enfermedad peligrosa, incluso grave, que te puede llevar a la muerte, pero una vez entendido eso, con el cáncer se puede vivir, coño, en la más absoluta normalidad, que es lo que yo hago. No quiero estar preocupado por el cáncer, ni estar ocupado por el cáncer, quiero estar preocupado y ocupado por la vida, que es lo que me interesa de todo”.

El artista compartió, asimismo, su perspectiva sobre la muerte con el mismo optimismo que delineó muchas de sus canciones.

“La vida y la muerte son seguras. Tú naces y te mueres”, afirmó.

“Tenemos tanto miedo a la muerte como a la vida, entonces dejemos de pensar en la muerte. La muerte puede sobrevenir en cualquier momento y es algo que nunca vamos a poder controlar. No pensemos en la muerte, pensemos en la vida. Perdamos el miedo a vivir, perdamos el miedo a decidir sobre nuestra vida, perdamos el miedo a equivocarnos y a fracasar y seamos felices. La vida es urgente, pues vivámosla con urgencia”.