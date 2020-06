(The Associated Press)

Prácticamente desde el inicio de su carrera, Pau Donés y Jarabe de Palo guardaron una grata relación con Puerto Rico. El propio cantante describía el País como uno de los mercados que le abrieron camino al continente americano y su puerta de entrada al mercado de los Estados Unidos.

Donés falleció ayer por un cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015 y se despidió de los fans de la banda el año pasado, pero como ocurre con la gente que deja huella, su música perdurará por lo buena y rica que fue.

Su vínculo con la Isla comenzó rápido en su carrera. La banda se formó en 1995, se dio a conocer por todos lados en 1997 con La flaca -su primer hit internacional- y ya el año siguiente eran una sensación aquí. Como la máxima romana, Jarabe de Palo vino, vio y venció: en 1998 vinieron de promoción; se presentaron en una de las tarimas de las Justas Interuniversitarias de Ponce; su segundo álbum, Depende, dominó aquí la venta de discos; par de meses tuvieron su primer concierto en el Anfiteatro Tito Puente y al año siguiente abarrotaron su primer masivo en el Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey. Todo en menos de un año y medio.

Trabajar una plaza es un esfuerzo arduo que a muchos artistas que consiguen pegar y mantenerse les cuesta años. Pero con su propuesta alegre, sincera, sencilla y reflexiva, Jarabe de Palo nos conquistó en cuestión de meses, y esa relación perduró hasta el final.

Cinco años después de ese primer encuentro, Pau Donés declaraba cómo nuestra música lo había influenciado y cómo el público boricua lo había cautivado. Y esas expresiones se repitieron a lo largo de su carrera.

“Puerto Rico ha sido nuestra casa durante muchísimos años. Hemos tocado allá un montón de veces y tenemos buenos amigos, como es el caso de Vico C”, dijo en 2013.

“Nunca puede faltar Puerto Rico si estamos en América (...) Nuestro primer gran concierto fue en las Justas en el año 2000, o un poco antes, justo cuando pegó el tema La flaca que nos dio reconocimiento global”, expresó en 2015.

“Es una Isla que adoramos. Nos abrió las puertas de Estados Unidos y siempre que hemos ido nos ha tratado estupendamente. Por algo Pablo Casals terminó viviendo allí en el Viejo San Juan”, afirmó en 2017.

Habrá quien diga que ese tipo de expresión son típicas de un artista que busca congraciarse con el público antes de un show, pero no cuando se ven en perspectiva. Jarabe de Palo no fue una banda que venía a la Isla, cantaba en San Juan y al otro día se iba. La agrupación conoció la Isla y su gente de primera mano. Y contrario a muchas, nunca dijo no a un escenario, fuera grande o pequeño; en San Juan, Ponce o Mayagüez.

Se presentaron en tarimas de estudiantes, de playa, en grandes arenas y en hoteles; Justas, KQ Concerts, KQústicos, se presentaron en el Coliseo Clemente y en el Choliseo, en el anfiteatro Tito Puente, en el grand ballroom del Caribe Hilton, en el CBA, el Palacio de Recreación y Deportes, Bahía Urbana, el Complejo Ferial de Ponce...

Y Pau no dijo no a las buenas causas. Aquí cantó en festivales por el medioambiente, le cantó a los niños de Vieques y los pacientes de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (su último show en el CBA en 2018).

Por eso caló entre sus colegas locales. Le compuso Cambia la piel (2000) a Ricky Martin, grabó Tiempo (2001) con Vico C y Siempre (2012) con Black Guayaba.

“Trabajamos Siempre para el disco Conexión (2012)”, recordó ayer Gustavo González, vocalista de Black Guayaba.

“Era una canción que sentíamos que la voz de Pau Donés estaba ahí. Como cuando uno sueña y dice, ‘estaría brutal que la voz de Pau Donés estuviera aquí’. Estábamos trabajando con dos coproductores y uno nos dijo ‘creo que lo puedo conseguir’. Él se comunica con nosotros y nos dice que iba a hacer el proyecto. ‘Ya yo no hago este tipo de canción, pero la voy a hacer’, nos dijo”, añadió González, quien describió la experiencia como mágica.

“En su base es una canción de amor, pero (Donés) la lleva a que no necesariamente es color de rosa y uno se imagina viviendo la vida sin esa persona. Eso me llamó la atención de la manera que se creó el concepto y nos encantó”, rememoró el artista, que admiró la preparación y capacidades musicales del líder de Jarabe de Palo.

“Tenía todas esa facetas de lo que considero el rock en español, desde un piano con un montuno bien sabroso o un rock con una guitarra bien prominente al frente”, subrayó.

Black Guayaba y Jarabe de Palo coincidieron en Lima, Perú, para el vídeo de Siempre.

“Me miraba y me decía que estaba exagerando mis movimientos, que es algo que normalmente uno hace para que se traduzca a la cámara”, al destacar la esencia natural de Donés, con quien guardó amistad desde entonces.

“En Puerto Rico lo fuimos a ver dos noches en un concierto y me acuerdo estar sentado backstage con él y Vico C. Cuando nos ganamos el Grammy por No hay espacio (2007) estábamos compitiendo contra él, y él me felicitó y yo le dije que pensaba que él era quien iba a ganar”.

Esa sencillez y humildad de la estrella de rock hispanoamericano la recuerda también el cantautor Tito Auger, a quien le bastó un encuentro para hacerse una idea de él como persona.

“Nos cruzamos una vez. Las dos bandas (Fiel a la Vega y Jarabe de Palo) estaban en EMI Latin en ese momento. Eso fue en el 98, o 99, por ahí, en esa época. Estábamos haciendo promoción en alguna estación de televisión y ahí lo vimos. Entonces él fue superamable, porque conocía nuestra banda (y), obviamente, lo conocíamos a él. Vino hasta donde nosotros, nos saludó, hablamos un rato y seguimos cada cual para la promo. Pero ese ratito (fue) muy cool, cuando sabes que hay un tipo accesible, sencillo, muy fácil de hablar, simpático. Era de ese tipo de persona, muy cool”, revivió Tito, quien destacó el estilo optimista de la agrupación.

“(Era alegre y) a la vez muy profundo, porque dentro de esa simpleza había profundidad. Él tocaba temas de la vida y lo chévere de esa banda es que lograron lo que todo el mundo aspira, que es tener un sonido propio, bien identificable. Él tenía una forma de escribir, una forma de cantar peculiar. La banda tiene un sonido de arreglos, que es todo identificable de principio a fin. Y ese sonido sabes que es Jarabe de Palo y me parece una banda muy cool, de temas accesibles, temas de la vida de una manera en que la música popular lo debe hacer, ponerlos accesible. Él sabía lo que hacía”.

A pesar del fallecimiento de Pau Donés, Auger está claro que su música será indeleble, así como Soda Stereo.

“Hay futuro cuando tienes a una figura tan insigne como él. Se me parece un poco a lo que pasa con Soda Stereo ahora mismo, que están de gira y no está el hombre (Gustavo Cerati), y es una ausencia grave, aunque se trata de suplantar en tarima y la banda puede tocar, obviamente, y pueden presentar, porque es música generacional que la gente va a querer escuchar siempre eso. Y la gente como quiera va a querer ver a los que quedan, porque la banda estuvo ahí y es parte de la historia, pero ese hueco es irremplazable”.

Admirado y respetado

Esta admiración por su trabajo y don de gentes la comparten muchos de los colegas que ayer lamentaron su partida. “Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau”, expresó el cantante español Alejandro Sanz.

Pablo Alborán, por su parte, exteriorizó su tristeza rememorando el cariño y la sonrisa que nunca le faltó. “Feliz viaje”, escribió en Instagram. David Bisbal le agradeció haberlo acompañado en sus inicios de su carrera. “La música se queda en silencio. A sus familiares y amigos mucha fuerza en estos momentos tan duros. Descansa en paz Pau”.

Por su parte, Juanes expresó su admiración y respeto, y destacó: “Se va un guerrero definitivo de la vida, un artista en todo sentido de la palabra”.

“Mi querido Pau aunque te lo dije en varias oportunidades nuevamente gracias por tu amistad en esos días que todo comenzaba para nosotros. ¡Ya nos volveremos a encontrar! Te extrañaran todas las flacas”, compartió Carlos Vives.