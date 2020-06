(The Associated Press)

Lo último que compartió el cantautor y músico Pau Donés desde sus nuevas canciones y sus publicaciones en las redes sociales fue puro agradecimiento.

Celebró las primeras 200,000 reproducciones del sencillo “Eso es lo que tú me das”, que no es más que una sobredosis de agradecimiento. Luego celebró el millón de vistas del vídeo del mismo sencillo, las 750,000 escuchas en Spotify, y así continuó dando gracias hasta al vecinito que le dejó una carta escrita a crayola en la que le confesaba que le gustan sus canciones y su forma de cantarlas.

No compartió ningún lamento.

Traga o escupe es el trabajo inédito más reciente del artista fallecido este martes, a la edad de 53 años, por complicaciones en el cáncer de colon que le fue diagnosticado en el 2015.

Era un álbum, según recoge hoy El País, que debió presentar en septiembre próximo, pero movido por algún impulso o intuición, decidió lanzarlo antes. Lo compuso en Estados Unidos, y lo introdujo con un vídeo que, a pesar de su fragilidad física, procuró recargarlo de energía y alegría para dar las gracias por lo recibido desde que una canción que escribió para una campaña de publicidad se convirtió en el despunte de una carrera musical que pasó de los 20 años. Ese éxito fue La flaca.

En la página de Jarabe de Palo en Facebook, la familia igualmente expresó su agradecimiento a todo el equipo médico del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) “por su dedicación durante todo este tiempo”.

“Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, concluyó el mensaje de la familia Donés Cirera.

La noticia de partida de la voz de los éxitos “Grita”, “Depende” y “Bonito” levantó un gran dolor entre sus colegas artistas, muchos de estos, también compatriotas españoles como Rosana, Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

“Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!”, ha escrito la cantante de “Si tú no estás aquí”.

En Puerto Rico, Tito Auger, vocalista de Fiel a la Vega, recordó que lo conoció de la década de 1990, cuando el rock español acaparaba las tarimas alrededor de la Isla.

“Intercambiamos palabras muy brevemente y enseguida se entendía que era un tipo agradable, sencillo y muy genuino. Nos da mucha tristeza su partida y le enviamos un abrazo a sus familiares y queridos. Descanse en paz colega. Usted cumplió. Gracias por todo”.

Sanz valoró la forma de vivir en agradecimiento que conoció de Pau Donés.

“Quien mira la vida con tanta pasión acaba iluminando todo lo que le rodea. Así era Pau, músico y amigo, sinónimo de una vida como debe ser vivida, un ejemplo de saborear cada minuto regalado. Son lágrimas de una brevedad que me cuesta encajar y que seguramente tú serías capaz de hacerlo con la etiqueta de grandeza que siempre has llevado puesta. Hasta siempre amigo”.

El cantante Pablo Alborán, por su parte, exteriorizó su tristeza rememorando el cariño y la sonrisa que nunca le faltó. “Feliz viaje”, escribió en Instagram.