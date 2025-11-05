El cantautor puertorriqueño Pedro Capó anunció su próximo proyecto musical en casa: “Pedro Capó – Melodías del Recuerdo”, a llevarse a cabo el próximo 5 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall.

Se tratará de una “velada íntima donde el amor y la nostalgia se hacen canción”, detalla el comunicado de prensa. El artista “regresa a sus raíces para rendir homenaje a los boleros del ayer, en un concierto cargado de historia, romanticismo y emoción”, expone el escrito.

El anuncio llega culminar con éxito su más reciente gira internacional, la cual incluyó presentaciones “sold out” en España, República Dominicana y en varias ciudades de los Estados Unidos.

Los boletos estarán disponibles desde mañana, jueves, a las 10:00 am en Ticketera.com