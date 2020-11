Buscar el balance el mente, cuerpo y espíritu es una constante en la vida del cantautor Pedro Capó. Su más reciente álbum de estudio, “Munay”, recoge mucho de esa búsqueda que él complementa con experiencias dentro de la selva amazónica. “Munay” es, precisamente, un homenaje al campamento que regularmente visita, y cuyo significado en quechua (idioma originario de los indígenas de Perú) es amor absoluto.

“Me pareció bonito hacer una propuesta de eso, del amor en muchas de sus capacidades. No solamente el amor romántico, que siempre he navegado por ahí, y esta no es la excepción, pero también enseñando otros colores, como en ‘Day by day’, que es el amor al presente, al instante que es lo único que tenemos”, detalló sobre su primer trabajo inédito y completamente en solitario desde el 2015.

Es sobre “Day by day” que carga todo el contenido proyecto discográfico, recientemente reconocido cuatro veces con Disco Platino en Colombia (32 millones de streams), y Disco Doble Platino en Perú (16 millones de streams).

“'Day by day' es el tema ancla del disco, nos mantiene en conciencia, en presente, todo lo podemos manejar. Si nos aferramos al pasado, tenemos dolores innecesarios, apegos a cosas que ya no funcionan; si estamos mirando hacia el futuro, estamos mirando lo que no existe también, y nos da ansiedad, y nos da preocupación. En el presente es donde todo se pueda cambiar, donde todo se labra, donde todo se celebra, donde somos nuevos y tenemos una nueva oportunidad de cambiar todo, hasta nosotros mismos en cada paso”, amplió.

Simultáneamente con la promoción de este disco del sello Sony Music, Capó -cuatro veces postulado para la próxima entrega de los premios Latin Grammy- emprenderá en el negocio de la medicina natural con el lanzamiento de una línea de tés medicinales bautizada como Bohique . Es un proyecto para el bienestar físico y mental que trabaja conjuntamente con el doctor en medicina oriental, el puertorriqueño Ernesto Herger.

Los tés son elaborados con ingredientes puertorriqueños. “Desde el nombre Bohique, que es curandero taíno, hasta yerbas y frutos medicinales, guanábana, acerola, limón del país, ciertas cosas con propiedades curativas, para la digestión, la relajación, el enfoque, y el antioxidante. Ya estamos a ley de nada”, anticipó el artista.

La fecha de salida al mercado aún no se anuncia oficialmente.

Capó, mientras, será una de las estrellas confirmadas para la vigésima primera gala de los Latin Grammy, el jueves 19 de noviembre, a las 8:00 p.m., por Univisión.