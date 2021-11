Despertar y de inmediato dar gracias es una costumbre que al cantautor Pedro Capó le ha servido para iniciar los días con un ritmo positivo. Esa energía es la misma que deriva de la canción que estrena este viernes, “Gracias”, en la que juega con los estilos musicales que lo acompañaron en su desarrollo, el rap y el rock.

Es una composición propia, refrescante de inicio a fin, y cuya propuesta audiovisual transporta a las fiestas familiares, en las casas, brincando en las camas entre primos o echando una bailaíta con la tía. Es un tema que bien pudiera convertirse en otro de sus clásicos, como son “Para ayudarte a reír” y “Calma”, y que, indudablemente, denota mucho del ánimo que lleva el artista en este tiempo.

PUBLICIDAD

“Digo que los discos, las canciones, son un retrato, una fotografía de ese momento en mi vida y ‘Gracias’ creo que es una ilusión, una esperanza, una catarsis también de todo este proceso que llevamos viviendo (pandemia), y lo que me funciona y siempre me ha funcionado ha sido arraigarme a lo bonito, a lo positivo y a la gratitud”, dijo en su encuentro esta semana con la prensa local. “Abro los ojos por la mañana, ante toda adversidad y doy gracias, y ya ahí va cambiando la energía de mi día. Creo que empieza con esa decisión, con reconocer las bendiciones que tenemos”.

Musicalmente el tema armoniza con el estilo ecléctico que persigue la carrera de Capó, permitiéndose esta vez explorar el rap y el rock simultáneamente, e inyectarle un aire del flow boricua de “Calma” en la interpretación.

“(Estoy) divirtiéndome. Siempre me ha gustado fusionar y jugar con diferentes ritmos que han sido parte de mi crecimiento, de mis influencias. En esta canción y en este disco, el sonido concepto es un poquito de eso. Llegando a los 90, jugando con el pop, el rock, el rap, que es un sonido natural, porque lo viví y es la primera vez donde me lanzo a explorar eso con una intención”, expuso.

Ese ejercicio de querer renovarse entre una propuesta y otra le ha permitido mantener su espacio dentro de las tendencias hacia la música urbana. “Agradecido de poder seguir siendo un factor en el movimiento del momento. Agradecido también del empuje en el cambio del pop que han traído los colegas del género urbano. Creo que es algo que hacía falta en la música latina, especialmente propuestas diferentes que invitan al artista a explorar otras cosas, arriesgarse”, destacó el nominado al Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop por “Munay”.

PUBLICIDAD

El vídeo de “Gracias” es un trabajo que le suma a la alegría de la canción. Dirigido por Alejandro Pedrosa (Worldjunkies), la historia visual, grabada en San Juan, es una celebración entre la gente querida, con la que es muy fácil identificarse. “Creo que todos llevamos esa nostalgia de nuestro niño interior”, comentó de su otro estreno de hoy.

“Gracias” es parte del primer álbum que realizó completamente en el estudio que levantó en su casa. “Trabajar desde ese espacio donde tienes las fotos de tus nenes, y tienes tu ropa y tus cosas, pues eso también entra en el sonido y en la propuesta. Es el disco que más orgullo le tengo de toda mi carrera y estoy loco por compartirlo”.

Este lanzamiento es parte del festejo por el cumpleaños número 41 del cantante, que será oficialmente el domingo, aunque él ya se los está gozando.

“Yo me mantengo al día, yo les brinco encima (a los años). Con el mismo entusiasmo de siempre. Más tranquilo, siento que ha llegado la tranquildiad a mi vida, con una madurez bonita y eso me permite tener una perspectiva más grande sobre las cosas y atacarlo con ese cuidado, con esa pausa, pero con el mismo entusiasmo de siempre”, expresó.

Capó, igualmente, está de estreno en la pantalla grande a partir del jueves, 18 de diciembre, con el thriller “Perfecto anfitrión”, en el que intepreta a un casero “bien agradable” a cargo de una propiedad vacacional. “Siempre me ilusiona mucho hacer cine en Puerto Rico. Tener otra oportunidad con esta gente de Pantaya, que siguen apostando al cine caribeño con Puerto Rico como el eje de sus producciones”, valoró del proyecto en el que actúa junto con Luis Roberto Guzmán, Laura Alemán, Sandra Echevarría, Alejandra Esponosa y Modesto Lacén.

PUBLICIDAD

“Me dio duro”

El pasado agosto, a pocos días de su concierto en el Coca Cola Music Hall, Pedro Capó contrajo el COVID-19, obligándolo a cancelar sus compromisos artísticos para recuperarse.

“Me dio duro”, confesó.

Dijo que se encontraba en los preparativos para el concierto, pero a la vez recibió a sus tres hijos desde Florida para disfrutar de unas breves vacaciones.

“El nene mayor llegó malito, tenía la garganta (inflamada), se quedó durmiendo como 12 horas y lo zapatió, se sentía mejor. Como a los tres días, iba a cantar con Fito Páez, que me ilusionaba muchísimo, y me levanté bañado en sudor, y dije, ‘Coño, a lo mejor es una bobería, pero déjame llamar’, porque Fito siendo una persona mayor... y me enviaron una enfermera y todos (dimos resultados) positivos”, compartió.

El “bombardeo de información”, además de los síntomas que estaba experimentando, lo sacudieron, hasta que finalmente logró superar el coronavirus, al igual que sus hijos.

“Hay que cuidarse, cuidarse... Todavía no es tiempo de bajar la guardia. Tener conciencia del impacto que podamos tener”, advirtió.