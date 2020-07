Regresa con mucha sensualidad.

Con su coquetería habitual, la nueva propuesta del cantautor puertorriqueño Pedro Capó presenta el anhelo de quien vive una relación casual, para que se transforme a un plano de compartir más tiempo juntos.

“Es ese espacio solemne, sagrado, de la casa, del hogar, el espacio personal ofrecerlo para una convivencia, que es de los pasos más importantes en una relación”, destacó el artista sobre el sencillo La sábana y los pies, que estrena hoy, y con el que invita a “arroparse y acurrucarse”.

“Es de una pareja que están jugando casualmente, y ya se da ese paso para compartir el espacio completamente”, reiteró, y manifestó su apreciación de que el aislamiento en casa como resultado de la pandemia por el COVID-19 se presta para esa finalidad.

“Me parece interesante jugar a algo de quedarse en la casa, juntitos, porque es lo que estamos viviendo”, comparó. “Yo creo que el verdadero lujo es el tiempo, y nunca tenemos suficiente, y ahora tenemos un paréntesis ahí, bonito, para disfrutar nuestro día a día dentro de todo lo que está pasando. Hay que mirar el lado bonito”.

Precisamente, por las limitaciones de esta crisis de salud mundial, el vídeo del sencillo lo grabó en su casa, en Miami, Florida.

“Convertimos los retos en oportunidades”, afirmó complacido. “Creo que a veces, cuando tenemos menos podemos sacar más de nosotros creativamente, y de la pasión que le metemos a la gestión del momento”, reflexionó. “El video no fue la excepción”, aseguró. “Proyectamos las imágenes de esta chica en todas las paredes, y la pusimos en pantallas de televisión, monitores también, y fue superdivertido, además de estar en la comodidad de casa”.

La fusión de ritmos para el tema, que compuso junto a Frank Santofimio, Luigi Castillo y Jorge Luis Chasín, formó parte de esta nueva propuesta.

“Es lo que yo digo Caribe pop, jugando con melodías un poco más tradicionales, colores urbanos, pero también en esta canción utilizamos elementos melódicos instrumentales andinos, sonidos un poquito suramericanos”, describió con entusiasmo. “Se utiliza un charango, cierta tónica en la melodía también”.

Su trayectoria le ha regalado una lista de éxitos que han consolidado su carrera musical, pero la voz de Vivo, Calma y Para ayudarte a reír no descansa en ello. Al contrario, el anhelo por que este nuevo sencillo cuente con el favor del público, lo mantiene motivado. De paso, manifiesta su compromiso al escribir historias.

“Al componer, creo que mi misión como comentarista de la vida, que es lo que uno hace, comentar, es buscar denominadores comunes con los otros, que son las cosas que nos unen, y claro, presentarlo de una manera con belleza”, resaltó. “Pero digo que es la honestidad y que amo lo que hago muchísimo, que se siente en mi trabajo”, agregó el vocalista, nominado en los Premios Juventud, a celebrarse el próximo 13 de agosto, en la categoría de Cuarentema por su participación dentro de un conglomerado de artistas en una versión especial de Color esperanza.

Pudo “quemar fiebre”

El cantante formó parte del Drive-In Summer Fest, que se realizó el 4 de julio en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn en San Juan, y que contó con las bandas de rock La Secta y Circo.

“Agradecido de la iniciativa tan necesaria, no solo para mí como músico, para mis colegas, de quemar fiebre y curarnos. Me hacía mucha falta”, confesó. “Pero también como inyección a una industria que es la que me alimenta, donde hay técnicos, músicos, productores, que hace falta también”, dijo. “Es ese sentido de esperanza, de que vamos por buen camino”, prosiguió, y planteó su observación de cuánto este tipo de alternativa resulta valiosa en la situación histórica actual.

“La gente necesita ese espacio de entretenimiento, de distracción, de celebración. Nosotros somos una cultura vivaracha, de celebrar, y esas cositas siempre se agradecen”, añadió Capó, quien adelantó que para septiembre próximo vislumbra el lanzamiento de su próxima producción discográfica.

“Me ilusiona muchísimo. No saco un disco original hace mucho tiempo. Me considero un artista de disco, un artista de un concepto, de contar una historia completa con una fotografía de lo que estoy viviendo en estos momentos de mi vida, así que agradecido de esa oportunidad. Loco por conectar con la gente”.