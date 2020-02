Miami. El cantautor Pedro Capó es un fiel creyente de que la suerte llega, se busca y se trabaja para conseguirla. Su carrera musical es en parte un testimonio del misticismo de la suerte y de cómo a través de acciones se logra una magia para conectar con los sueños.

El vocalista lo ha vivido en los últimos dos años con la locura que ha provocado su éxito Calma a través del mundo. Capó no ha parado desde que compuso el tema en el 2017, justo después del huracán María y lo lanzó al año siguiente. El artista ha sumado éxitos, premios y sigue llegando a mercados que nunca imaginó.

PUBLICIDAD

“Toda la vida he creído en la suerte. Siempre hay algo místico y uno anda en esa búsqueda de encontrarlo. De eso habla el nuevo tema. La suerte se busca porque es una cosa también de estar alineados como debemos y también se encuentra porque se trata de lo que es intangible”, sostiene el artista que recibió a este medio en Ampersand Studios en Miami.

Capó tuvo esta tarde un encuentro con la prensa internacional con motivo del lanzamiento de su nuevo tema Buena suerte y el vídeo del sencillo que será parte de su próximo álbum, que deberá ver la luz en mayo de este año.

Pensar en lanzar un tema después del éxito de Calma admite no ha sido un problema o una manera de sentir intimidación. Al contrario, asegura lo hizo con la naturalidad de hacer música y con la madurez que posee como compositor. El vocalista nunca ha sentido esa presión de probarse con un tema.

“Regresé al estudio con el mismo ejercicio de siempre. Calma siempre ha sido una bendición y me preguntan: ¿cómo te sientes?, ¿tienes miedo? No lo veo así. Es bonito tener un logro así con una canción. Es fenomenal. No la percibo porque la magia de ‘Calma’ precisamente fue esa; que no buscaba nada con el tema. Así que voy al estudio hacer lo que hago. A ser honesto y nada pretencioso y divertirme. Cuando hacemos las cosas con amor y lo disfrutamos eso se transmite y así también se hace la buena suerte”, revela la voz de Vivo que en este tema repitió su colaboración con Gabriel Edgar González y George Noriega, como coescritores. La producción del tema la trabajó con Rec808 y Alex Palmer.

PUBLICIDAD

Capó grabó el nuevo tema siguiendo una inclinación rítmica urbana. Para el artista lo más importante y retante en esta etapa de su vida es no repetirse.

Las fusiones de sonidos que integra a sus producciones le imparten una frescura al género del pop.

Ahora, en cambio afirma que ha encontrado su sonido en ese nuevo pop urbano que combina con sus baladas, ya que siempre va a cantarle al romance o al desamor. El hecho de que grabe con exponentes del género urbano no significa que abandona las baladas.

“El género urbano vino a darle un empujón al pop. Lo ha movido. El pop estaba un poco soso y quedao en el tiempo. El pop ahora es urbano y nos da cadencia lo para nosotros los caribeños es normal. Pero voy a seguir cantando mis baladas. Me encuentro maduro. Siento que después de muchos años en el ejercicio encuentro mi sonido. Al terminar una pieza siento que conecto más rápido con la gente y me siento maduro”, afirma el artista que filmó el vídeo en Los Ángeles, bajo la dirección del renombrado director Mike Ho, quien ha trabajado con Cardi B, Jennifer López y Nicki Minaj, entre otros.

Del álbum adelanta que tendrá 12 temas y se incluirá las versiones de Calma, sencillo musical que obtuvo un Latin Grammy en la categoría de canción del año.

Según menciona por ahora no hay ninguna colaboración contemplada con algún colega. De grabar algún dueto en los próximos meses debe ser de manera natural, nada forzado.

PUBLICIDAD

Lo que sí va a incluir es un tema en inglés, ya que cuando vivió en New York hizo varias canciones en inglés y ahora desea lanzarse en la nueva aventura.

Cantará frente al Monstruo

Capó debutará el próximo 23 de febrero con su espectáculo en solitario en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile. El cantautor se presenta ante el Monstruo de la Quinta Vergara el mismo día que el astro boricua, Ricky Martin, por lo que admite la tiene muy difícil en la conquista del famoso público.

“Estoy bien emocionado. Es una gran ilusión y toco la misma noche de Ricky; me lo tienen bien fácil, (explota en risa). Él está primero que yo... el show de él que es bien lite, (vuelve a reír). En serio estoy superorgulloso de estar en el mismo escenario. Nosotros también vamos con todo y tenemos un show digno del evento” , asegura entre risas el artista que describe el evento como un honor el hecho que sean dos puertorriqueños en tarima.

La voz de Fiebre de amor revela que creció viendo a través del televisor el famoso festival chileno, por lo que poder presentarse allí es un sueño que alberga desde la niñez.

Capó no soltó prenda sobre la posibilidad de que Farruko lo acompañe en tarima, aunque no lo descartó. En cuanto a trabajar con Farruko un nuevo proyecto musical señala que hay conversaciones.

Antes de su presentación en Chile, el cantautor participará el jueves 20 de febrero en la ceremonia de Premios Lo Nuestro.

PUBLICIDAD

Estabilidad en su hogar

El vocalista sostiene que la misma madurez que ha alcanzado en la música se repite en su hogar. Capó mantiene una relación estable con su esposa Jéssica Rodríguez que data de 20 años juntos y 12 de matrimonio.

De sus hijos, cuenta que Bobby Sol -el segundo de su prole- es quien exhibe una gran inclinación musical, ya que canta afinado. De Jahví, el mayor, menciona que es un chico muy “muy maduro que ve las cosas como son”.

Mientras que Salvador Paz es el inquieto del hogar, tanto así que lo nombran en broma “Salvador salvaje”.