El sabor boricua se hará sentir en el histórico partido de tenis entre la multicampeona Venus Williams y la medallista olímpica Mónica Puig, cuando Pedro Capó y Nío García pongan su punto final con un gran espectáculo que llevarán a cabo en el Coliseo de Puerto Rico el próximo viernes, 15 de septiembre.

El concierto, que contará con una amplia tarima en formato 360°, o vuelta completa, en medio del “Choli”, iniciará justo cuando termine el encuentro entre las tenistas, donde se espera que más de 15,000 personas digan presente.

“Para nuestro equipo en Grupo VRDG es un honor poder invertir en este tipo de eventos únicos de música y deportes integrados que la fanaticada se goce y que a la misma vez junto a todos nuestros colaboradores podamos aportar al desarrollo de la economía naranja en Puerto Rico.”, compartió en declaraciones escritas Julio A. Cabral Corrada, principal oficial y fundador del Grupo VRDG, empresa inversionista que ha destinado más de $1 millón de dólares entre todos los gastos para traer el evento a la Isla y que cuenta con más de 30 profesionales laborando en el mismo.

El evento será singular dado que integrará la música y el deporte en una misma noche. El juego comenzará a las 8:30pm en punto, pero las puertas se abrirán desde las 6:30pm, ya que habrán un sinnúmero de activaciones, juegos para las familias y experiencias de marcas tipo festival para todos los presentes.

Tan pronto se acabe el juego, comenzará el concierto de Pedro Capo con sus éxitos globales como con Calma, Tutu y La Fiesta entre otros y de Nio García con su reportorio mundial como Te Boté, AM y la Jeepeta. La producción a cargo de No Limit Concerts y Sold Out Entertainment auguró que será una noche para recordar.

“Estoy super entusiasmado de formar parte de este evento en donde se une el deporte y la música. ¡Puerto Rico, será una noche única junto a dos grandes leyendas del tenis!”, expresó el cantautor y ganador de múltiples Grammys Latino, Pedro Capó, en declaraciones escritas.

Nio García, por su parte, se expresó que “agradece la alianza con eventos de este calibre transmitidos también a nivel global y poder deleitar en persona a toda la fanaticada en Puerto Rico con una rumba muy especial”, puntualizó el artista quien esta presto a sacar su nuevo álbum Renacci.

Los artistas y las atletas llegarán a la Isla varios días antes del encuentro para participar de una serie de actividades junto a jóvenes, auspiciadores, gobierno y la prensa del país.

El día antes del juego y concierto, el jueves 14 de septiembre, estos comenzarán a las 10:00am con una conferencia de prensa oficial ante todos los medios presentada por Liberty y la Directora de Distrito Mariela Vallines en el Distrito de Convenciones.

Luego a las 2:00pm, pasarán a el Riviera Tennis Center de VRM Companies para unas clínicas de tenis juveniles, y por la noche tendrán una recepción de bienvenida junto al Gobernador de Puerto Rico en la Fortaleza. Antes del evento el viernes 15 de septiembre, las atletas tendrán una sesión de practica privada en el Coliseo junto a la prensa y luego habrá un almuerzo corporativo y de celebridades en el Hotel Condado Vanderbilt.

“Ser anfitriones de este gran partido de exhibición entre dos destacadas figuras del tenis femenino, aportará a fortalecer el posicionamiento de Puerto Rico como un destino de excelencia para la celebración de eventos de calibre mundial”, expresó el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado.

“A su vez, sumarle un espectáculo musical con estrellas puertorriqueñas de alcance internacional, sin duda le garantizará a los asistentes una experiencia de entrenamiento familiar de altura. Además de impulsar el turismo deportivo y de entrenamiento en la Isla, el histórico encuentro Puig vs. Williams abonará a la economía local y a la proyección del destino en el exterior”, agregó.

El partido de tenis será transmitido a nivel local por el canal oficial del evento, Telemundo y Punto2 confirmó su presidente José Cancela, añadiendo que “nos enorgullece seguir diversificando nuestra oferta televisa y a la vez apoyar al deporte puertorriqueño con eventos de este impacto.”

El juego también contará con distribución y “streaming” internacional a través de Canela.TV para que los amantes del tenis alrededor del mundo puedan disfrutarlo y que también Puerto Rico se reseñe como destino del turismo deportivo.

Ya se han vendido más de 11,000 boletos y los que quedan disponibles están a la venta en Ticketera a través de www.ticketera.com o en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.