El cantante cubano Peter Nieto, quien ha llegado con sus objetivo claro de presentar su versatilidad y talento musical dentro del género pop-urbano, se unió a la española Eva Davis logrando una química perfecta para transmitir emociones con su tema Ni santa ni bueno.

El cantautor latino presenta hoy su nuevo sencillo y video del tema, bajo el sello de Diamond Music. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Ni santa ni bueno, escrito y producido por el cantante, es un tema que lo tiene todo: ritmo, letra inspiradora, mezcla de sonidos únicos y un gran mensaje.

“Ni santa ni bueno es un tema para mirar a los ojos a tu pareja y refrescar todas esas emociones y momentos del día a día y, sobre todo, entender que amarse es aceptarse tal cual uno es, así que yo feliz de unirme con Eva que le dio ese toque femenino y esa delicadeza que tiene en su voz. Estamos viviendo momentos difíciles lo que por mi parte estoy enfocado en continuar haciendo música que inspire y promueva amor, vida y genere emociones lindas”, expresó mediante comunicado de prensa Peter Nieto sobre el sencillo, distribuido por Cinq Music.

Por su lado, Eva mencionó: “Cuando Peter me propuso colaborar en el tema Ni santa ni bueno no pude pensármelo dos veces. Peter tiene una gran capacidad de contar historias con sus letras e implantar su cultura musical en cada canción y el yo poder poner un granito de mi sabor español, les aseguro que será una explosión de cosas buenas con la unión de dos culturas y de música linda. Ni santa ni bueno es un tema muy refrescante y pegadizo que habla sobre los pequeños momentos del día a día entre las parejas. Travesuras inocentes que hacen que una relación siga viva, ¿quien no ha hecho una alguna vez? Agradecida a Dios por la oportunidad y super emocionada de poder compartir mi talento con Peter y con el mundo y muy importante poder comunicar con mi talento buena vibra y cosas lindas a través de un tema musical”.

El video oficial se lanza hoy simultáneamente con el sencillo a través del canal YouTube del artista. La producción audiovisual se llevó en Miami Florida y fue dirigida y producida por los artistas quienes decidieron transmitir momentos especiales entre pareja lo más real posible.

Peter Nieto continúa construyendo una carrera en solitario con la base musical que ha recibido desde niño. No solo compone sus canciones, sino también produce, dirige su propia orquesta fusionando géneros actuales, defendiendo el buen gusto y, a la vez, pisando escenarios nacionales y mundiales.

Eva Davis es cantante y compositora, nacida en Barcelona, España. En 2010 se mudó a los Estados Unidos donde se graduó en mercadeo de moda, sin olvidar el enfoque en su carrera musical. Eva cuenta con experiencia en la música habiendo trabajando como corista para los cantantes de reguetón J Alvarez y el dúo Zion & Lennox. Reconocida además como influencer en el mundo de YouTube por su canal con más de 175,000 suscriptores, en la actualidad trabaja en su música para lanzar su EP.