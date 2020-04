Los Angeles. La cantante Pink dio positivo a coronavirus Covid-19 reveló ayer y anunció que está donando $1 millón a dos fondos de emergencia.

En un par de tuits, dijo que ella y su hijo de tres años mostraban síntomas hace dos semanas y dio positivo después de acceder a las pruebas a través de un médico de atención primaria. Su familia ya se había aislado en su casa y continúa haciéndolo, indicó.

"Hace unos días" fueron examinados nuevamente y los resultados fueron negativos.

La artista ganadora del Grammy, con ocho álbumes de estudio y éxitos como "Get the Party Started", "What About Us", "Raise Your Glass" y "Just Give Me a Reason" pidió pruebas gratuitas y generalizadas.

"Es una parodia absoluta y un fracaso de nuestro gobierno no hacer que las pruebas sean más accesibles", escribió. “Esta enfermedad es grave y real. Las personas necesitan saber que la enfermedad afecta a los jóvenes y ancianos, saludables y no saludables, ricos y pobres, y debemos hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades".

Anunció que está donando $1 millón en dos fondos de ayuda relacionados con el coronavirus, con $500,000 destinados al Fondo del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia y la misma cantidad al fondo de respuesta Covid-19 administrado por el Fondo del Alcalde para Los Ángeles.

La donación de la Universidad de Temple rinde homenaje a la madre de la cantante Alecia Moore, Judy Moore, quien trabajó en el centro de cardiomiopatía y trasplante de corazón del hospital durante casi dos décadas, dijo.

Llamó a los trabajadores de la salud "héroes" y terminó su publicación con una apelación al público.

“Las próximas dos semanas son cruciales: quédese en casa”, escribió. “Por favor, permanece en casa”.