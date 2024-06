El artista internacional Pitbull se reúne con el icónico DJ y productor Afrojack y con la leyenda del R&B Ne-Yo el tema “2 The Moon”. El tema también cuenta con la colaboración de DJ Buddha.

“2 The Moon” toma vuelo como un nuevo clásico de Pitbull. Los aplausos marcaron el ritmo sobre un sonido tropical marcado por trompetas. Empoderándose con cada compás, Pitbull rapea como solo él sabe hacerlo: “I’m married to the hustle what a wife,” mientras Ne-Yo lanza una invitación en el gancho de la canción: “So tonight, let’s have some fun until the moon turns into the sun.”

Sobre la canción, Pitbull expresó mediante comunicación escrita: “‘2 The Moon’ se trata de un viaje salvaje, celebrando la vida y soñando en grande. Queríamos crear algo que haga sentir al oyente imparable. La fiesta nunca termina cuando NE-YO y yo nos reunimos. Esta vez trajimos de vuelta a AFROJACK y vamos a apuntar hacia la luna”.

La canción, lanzada por la disquera Mr. 305, reaviva la química que provocaron inicialmente con el éxito “Give Me Everything” en 2011. Este último alcanzó la posición número 1 en varios países, registró la impresionante cifra de 45 semanas en la lista Hot 100 de Billboard y se unió al prestigioso “Billions Club” de Spotify con más de 1.1 mil millones de reproducciones en la plataforma. Además, alcanzó certificación Diamante por la RIAA. Sin lugar a dudas, su influencia no hace más que crecer con el tiempo.

En una cautivadora versión orquestal de “Give Me Everything” presentada en una escena fundamental de “Bridgerton” de Netflix, los fanáticos de la serie apodaron cariñosamente a Pitbull “Lord Worldwide”. El entusiasmo se extendió rápidamente a las redes sociales, impulsándolo a convertirse en una de las principales tendencias mundiales en la plataforma.

Pitbull se embarca este verano en su gira Party After Dark. La gira recorrerá más de 25 ciudades de los Estados Unidos con T-Pain como invitado especial y los DJ’S de SiriusXM Globalization, abriendo los shows. Lil Jon también se unirá en algunas ciudades. Después de numerosas giras exitosas en solitario y una reciente gira multigeneracional única en su clase con tres estrellas de primer nivel – The Trilogy Tour – junto a Enrique Iglesias y Ricky Martin, Mr. Worldwide está listo para ofrecer otra gira dinámica con una electrizante mezcla de los mayores éxitos de toda su carrera con grandes sorpresas para el público. Producida por Live Nation, la gira que visitará 26 ciudades comienza el 21 de agosto en Jiffy Lube Live en Bristow, VA.

Los lanzamientos musicales recientes de Pitbull incluyen Trackhouse y Trackhouse: Daytona 500 Edition. Los títulos de los álbumes están inspirados en el equipo Trackhouse Racing de la NASCAR Cup Series, del que es copropietario desde el año 2021. Los temas incluyen invitados especiales como Dolly Parton, Tim McGraw, Nile Rodgers, T-Pain, Omar Courtz y más

Con el apoyo de fanáticos de todo el mundo, Pitbull continúa destacando el trabajo transformador de las escuelas charter SLAM!, aprovechando la música como lenguaje universal para unir e inspirar, convirtiendo lo negativo en positivo.