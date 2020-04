Pitbull viene con mensaje de esperanza Presenta el tema "I Believe That We Will Win/Creo que ganaremos”

Parte de lo generado por la canción se destinará a organizaciones sin fines de lucro. Presentado por PUBLICIDAD Durante estos momentos de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19, Pitbull, en colaboración con Saban Music Group, el sello de grabación de Haim Saban, se han movilizado para traer un mensaje de esperanza con el tema I Believe That We Will Win/Creo que ganaremos. "Tal como lo dijo Pitbull perfectamente, 'ahora es el momento de enfrentarlo todo y levantarse.' Me siento conmovido de formar parte de este movimiento que nos une a todos, aunque debemos mantenernos separados para ganar la guerra contra esta enfermedad. Pitbull sabe cómo inspirar, y colaborar con él en este proyecto fue algo que yo sabía que tenía que hacer. ¡Creo que ganaremos!", espresó Haim Saban. PUBLICIDAD La canción está disponible así como el vídeo de la misma. Con este último se quiere formar un movimiento para que otros artistas y músicos creen un fragmento visual cantando el estribillo/coro y luego lo suban a sus redes sociales. Una parte de las utilidades de la canción se destinará a organizaciones sin fines de lucro, a Feeding America y a la Tony Robbins Foundation. “Demostremos al mundo lo poderoso que es cuando nos unimos para luchar por una causa, que se llama vida”, dijo Pitbull al presentar la nueva canción.