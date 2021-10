El cantautor PJ Sin Suela tronó contra el gobernador Pedro Pierluisi, tras que pidiera que se eliminaran las tasas de arbitrios a los vehículos de lujo, presuntamente para incrementar el turismo y calidad de vida, según indicó en un panel de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Pierluisi opinó, además, que aquellos que visiten la isla y vean automóviles “destartalados” tendrán una opinión negativa de cómo se vive en Puerto Rico.

Es por esto que PJ Sin Suela acudió a la red social Facebook para denunciar sus comentarios, que catalogó como “elitistas, clasistas, de mentes pequeñas y ‘destartaladas’”.

“A el gobernador le importa más el qué dirán de Puerto Rico a que los puertorriqueños estemos BIEN, saludables y felices; con carreteras decentes, buena transportación, salud y educación pública. Pidiéndole al pueblo que aparente y se ahogue en deuda para que el de afuera piense que está bien. El gobernador claramente no conoce cómo vive el puertorriqueño y sólo le interesa ayudar a los suyos. A los ricos, sean boricuas o no. El gobernador dice que tu carro destartalado espanta el turismo así que no te vamos a ayudar, pero vamos a quitarle los impuestos a los carros de lujos. En Puerto Rico la mayoría vive de cheque a cheque. A el puertorriqueño no se le enseña de finanza ni de ahorrar ni de invertir. En Puerto Rico ya gastamos más de lo que debemos en carros y en ropa para ‘aparentar’”, señaló el también médico.

Del mismo modo, el cantante ponceño exigió que se tomen acciones para que se mejore la infraestructura y que se evite poner en riesgo los servicios públicos.

“¿Por qué no te enfocas en mejorar la transportación pública de Puerto Rico? Que la gente pueda llegar al trabajo. En unir los municipios para que se ayuden entre sí. ¿Por qué no arreglas los boquetes? Porque no luchas para que no nos metan el PC1003; que empobrece nuestro futuro y arriesga la educación del pueblo. ¡Lo más importante! ¿Por qué no mejoras la salud pública?”, interrogó.

“NUESTROS OJOS ESTÁN ABIERTOS. Este pueblo ya NO se deja pisotear. Esto no se trata de partido político. Esto se trata de ser puertorriqueño y tener orgullo de nuestra patria. Orgullo de ser de aquí y luchar por esta isla. Por nuestra casa”, agregó.