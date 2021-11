El rapero ponceño PJ Sin Suela presentará un concierto en su pueblo natal mañana, viernes, coincidiendo con el lanzamiento de su primer álbum “De vuelta a casa”.

“Quiero gozar con mi gente y explotar toda esta energía que llevo guardando hace más de un año el 12 de noviembre en Fox. Será una noche épica”, anticipó el también médico.

El evento, que tendrá lugar en The Fox Hotel a partir de las 7:00 p.m., forma parte de The Fox Urban Stage for the Arts & Music, iniciativa que busca brindarle espacio al talento artístico local.

“Estoy loco de cantar en vivo en el nuevo The Fox Urban Stage”, comentó.

PUBLICIDAD

El álbum “De vuelta a casa” incluirá el tema “Manos en el piso”, sencillo que se estrenó a finales de octubre, y otros 15 temas que cuentan con colaboraciones de figuras reconocidas de la música.

“Luego de cientos de actividades culturales realizadas durante el año 2021, este 12 de noviembre cerramos con broche de oro un año repleto de innovación con el concierto en vivo del artista contemporáneo e icono ponceño PJ Sin Suela, que representa el perfil creativo de dos mundos que se unen, las artes y las ciencias”, comentó la gerencia del hotel.

Los huéspedes del hotel o aquellos que adquieran taquillas VIP tendrán acceso al “After party”, informó.

Para reservar un pase o una estadía, puede llamar al 787-429-8385