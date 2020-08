Apenas ha dormido, tras una jornada de 26 horas y media en el hospital. Pero el ánimo para hablar de la música resulta suficiente motivación para interrumpir su sueño.

“Entré ayer (martes) a las 7:00 de la mañana y salí a las 9:30 de la mañana de hoy (miércoles)”, resaltó el rapero PJ Sin Suela, quien dentro de su jornada como médico, ha tomado pausas para promover su faceta musical.

“Dormí dos horas, me levanté y estamos aquí”, afirmó con una amplia sonrisa mediante videollamada, motivado para hablar de su sencillo en promoción, Mírame, que recoge parte de sus vivencias.

“Me identifico 100% (con la canción). En el vídeo puedes conocer de mí y ver la última vez que mi bisabuela (Victoria Font Rosa) y mi abuela (Elisita Olivencia Font) compartieron juntas en una foto”, dijo al hacer referencia a que doña Vicky, como cariñosamente se le conocía, falleció este año a sus 107.

“También puedes ver mis últimos dos años como músico, mis giras por Argentina, por Chile, por todo Estados Unidos, en España, con mi equipo de trabajo que son mis mejores amigos”, añadió con ilusión la voz de San Dunga.

Una de las confidencias que establece a través de la canción es su padecimiento de ataques de pánico, tema que aborda con un propósito mayor que el de solo compartir un aspecto de su personalidad.

“He sufrido de eso desde la universidad, como a los 19 años. Ya lo controlo bastante”, confesó Pedro Juan Vázquez. “Una parte de por qué escribí eso es porque siempre es un tabú hablar de la salud mental”, lamentó. “Yo me metía al baño y llegó un punto en que hasta vomitaba porque me ayudaba a tranquilizar. Al principio me bañaba con agua bien fría, o bien caliente, como para estar solo. Ya yo me doy cuenta cuándo me va a pasar, pero al principio uno piensa que se va a morir. Es una sensación bien desesperante y mucha gente pasa por ella. Después yo mismo empecé a controlarlo”, afirmó, y destacó que quiso llevar el mensaje de que “la gente que lo sufre sepa que no está sola. Un 25% de la población padece de condiciones mentales o siquiátricas”.

El tema sirve, además, para mostrar que dentro de su compromiso actual con la medicina todavía la pasión musical se mantiene firme en sus intereses.

Comprometido con sus pacientes

“Se me había olvidado lo mucho que me gusta”, dijo sobre su regreso a la medicina, que comenzó a finales de junio. “Estoy trabajando en un hospital en Ponce. Es mi prioridad, sin duda alguna, ahora mismo”, expresó con firmeza.

“Pero tengo varias canciones que llevaba trabajando y antes de decidir coger este trabajo, en la cuarentena estuve dos o tres meses que me dediqué a terminar lo que tenía listo, porque sabía que por lo menos por un año no iba a poder hacer tanta música como quería, y dejé muchas cosas en el aire, así que las terminé y voy a estar sacando música. Pero lo que estoy haciendo en el hospital me coge 95% del tiempo”, agregó sobre las funciones que lo han llevado a tratar a pacientes diagnosticados con el coronavirus.

“Hay pacientes (con COVID-19) que están ahí un mes, dos meses, dos semanas en el hospital, pero no pueden tener un familiar visitándolos”, lamentó. “Es bien triste. Nosotros somos básicamente su escape cuando vamos a hablar con ellos, estar 15 minutos, esa media hora que somos la única persona con quien ellos están hablando durante el día”, expuso, y reiteró cuánto disfruta interactuar con los pacientes y brindarles ánimo.

Uno de los aspectos más duros ha sido el de revelar un deceso a algún familiar, independientemente de que no esté relacionado con la pandemia.

“He tenido experiencias bonitas, el cariño de pacientes que te reconocen. Pero también he tenido que decirles a familiares que su mamá, su hermano o su hijo ha fallecido, y eso nunca es fácil”, confesó el doctor, quien estuvo sin ejercer su profesión por cuatro años.

“Estoy viviendo con mis papás. No vivía con ellos hace 12 años”, dijo entre risas. De paso, añadió que apenas tiene tiempo para verlos porque las jornadas de trabajo son largas.

“Trabajo de lunes a viernes de 7:00 a 5:00, básicamente. Los sábados, de 7:00 a 12:00, y cada 3 días, 24 horas”, dijo. “Por ejemplo, si trabajé 24 horas un lunes, entonces trabajo también viernes 24 horas”, explicó el rapero, quien adelantó el lanzamiento de un tema con líneas en inglés y español para septiembre. También, manifestó cuánto extraña los escenarios.

“Cantar en vivo a mí me encanta, ensayar con los músicos, eso es lo más que extraño, tocar en vivo”, expresó.

De vez, recordó a la población la importancia de cuidarse para evitar contraer el COVID-19.

“Que se cuiden. Usen la mascarilla”, dijo. “Si no eres de Puerto Rico, no vengas”, sostuvo. “Pienso que darle promoción para que la gente venga a Puerto Rico es un crimen en estos momentos. Los casos están subiendo drásticamente. Uno lo ve en el hospital por los pacientes que están entrando y que salen positivos al coronavirus”, resaltó. “No es un chiste. Hay que coger esto bastante serio”.