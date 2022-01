Como hijo de esta isla caribeña, el agua es un elemento constante en la vida de PJ Sin Suela. Durante su crianza en Ponce, recorría la costa suroeste hasta llegar a la playa La Jungla en Guánica, que para entonces era un tesoro escondido. Él lo descubrió desde chamaquito, con su panas, y allí llegaban con sus perros a crear memorias.

“A mí me gusta estar solo flotando en el mar para pensar en muchas cosas”, compartió mientras se seca luego de una sesión de fotos en el Natatorio de San Juan. “Pienso que aquí todo el mundo debe tener cierta pasión por el agua, sea el río o la playa, nos criamos ahí muchos de nosotros”.

En el mismo escenario deportivo grabó, conjuntamente con Bebo Dumont, el vídeo de su nuevo sencillo “Agua”, incluido en su primera producción. En el contexto de la canción, el agua es un elemento de picardía sexual que él matiza con ese flow natural que le ha ganado la atención de diversas generaciones. Si tú quieres agua, dale bebé, mójate, y después, que la sal nos sane, reza el coro del tema, el segundo del repertorio de 15 títulos que comprende el álbum “De vuelta a casa” (primero en iTunes en su semana de lanzamiento).

Es un proyecto muy personal. Primero porque lo gestó de su propio bolsillo, completamente independiente, y segundo, porque denota su conciencia familiar, social y las ganas de vacilar que se tienen a los 32 años. Es un ejemplo del balance que busca en lo personal y en lo artístico, de aportar un poco más allá de la música.

“Siempre trato de buscar que la música no sea solamente música, que tenga un mensaje de alguna manera”, dijo. Sabe que ese mensaje no lo puede llevar siempre por una misma vía, así que procura buscarle la vuelta para “cachar” el interés de mucha gente.

El vídeo de “Agua”, dirigido por Edgar Cruz al igual que “Manos en el piso”, lo utilizó como una oportunidad para, además de traer a su propuesta a otra figura de la cultura popular como es Raulito Carbonell, apoyar al equipo de mujeres de nado artístico. Las incluyó en el vídeo y parte de los recaudos irán al fondo Sirenas D Venus, dedicada a apoyar a atletas en distintas disciplinas acuáticas.

Su más reciente sencillo "Agua" incluye un vídeo musical realizado en el Natatorio de San Juan, adonde regresó para estas fotos. ( Teresa Canino Rivera )

Ese deseo de servir, de tocar vidas de alguna manera, se aprecia en su quehacer artístico, médico y ciudadano. Pedro Juan Vázquez Bragan ha cultivado esa conciencia a través del tiempo. En su crianza (y hasta el presente) fueron fundamentales sus padres, sus dos hermanas y sus intereses musicales.

“Desde chamaquito fui fan de artistas distintos, desde rock en inglés a rap en español; los cantautores de Puerto Rico como de fuera, siempre me han interesado Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Rubén Blades, Tony Croatto, Kany García; obviamente, tengo influencia de todos los reguetoneros de aquí. Lo que es Tego Calderón, Calle 13, Eddie Dee, Voltio, eran mis raperos favoritos y los escuchaba un montón, así que es un balance que siempre lo he querido tener en mi música como en mi vida”.

El rapeo es vacilar, beber, fumar, pero también trato de integrarlo con un mensaje para que no sea monocromático” - PJ Sin Suela, rapero y médico

En su educación académica en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, conectó con las necesidades de sus coterráneos. Recuerda a una profesora de histología que identificó algo en él, y lo fue dirigiendo en sus estudios de premédica. Con esa profesora levantó su primera feria de salud en el sector Las Mesas en Ponce.

“Tuve maestros esenciales en mi vida también. Esa misma maestra que, tristemente se me olvidó el nombre, fue mi maestra de Histología y un día me sentó, porque veía que yo llegaba de la playa a la clase, corriendo, to’ quemao’, me hizo hacer ese proyecto y me decía, ‘Creo que te debes involucrar aquí'... Mi profesor de Sociología era buenísimo, así que te van dando semillitas que crean curiosidad, que es lo que quiero hacer con mi música o con ideas”.

Reconociendo la importancia que tuvo la educación en su vida, es que la suma entre las preocupaciones y luchas que abraza por el País. “Creo que la salud mental es una que estamos aquí batallando con ella, por el Covid, por lo que llevamos arrastrando desde (el huracán) María, los terremotos, específicamente creo que el suroeste de Puerto Rico y él éxodo que hay de esa parte hacia Ponce, San Juan y el resto para Estados Unidos o para otras partes. También pienso que tenemos una crisis ambiental en Puerto Rico, los perros, tantos perros que hay en la calle. Son temas que no puedo tocar tanto en la música, le trato de dar casco y quizás no puedo, pero puedo a través de un vídeo o de una entrevista, y la educación. Esas son mis luchas continuas”.

La educación, tanto de sus padres, como en la académico y profesional, lo ha expuesto a una diversidad de experiencias que nutren su quehacer artístico, médico y ciudadano. ( Teresa Canino Rivera )

El día a día con los pacientes durante el año pasado -mayormente en el área de emergencias, que es la que prefiere- lo acercó, asimismo, a las necesidades particulares de los pacientes, experiencia a la que le ha ganado mayor empatía e historias que luego transforma en sus composiciones.

Cualquier persona que tenga una plataforma tiene el poder para inspirar y para hablar de temas que valgan la pena o hagan la diferencia” - PJ Sin Suela

La composición entre los dos mundos que habita, la ciencia y la música, aún no sabe bien cómo balancearla. Este año nuevo lo dedicará en gran parte a la música, y menos horas al hospital. De hecho, no contempla montar una oficina, porque no quiere restarse tiempo en las tarimas.

Lo curioso es que, cuando menos se lo espera, un mundo se le cruza con el otro. Recordó, entre varias anécdotas, que en su primera gira, en Chicago, en un aeropuerto, “un señor mayor se desmayó y no tenía pulso, y yo le empecé a dar CPR (resucitación cardiopulmonar) y de repente tenía pulso”.

En cualquiera de los dos escenarios, PJ Sin Suela reconoce que hay una adrenalina instintiva que lo lleva. Lo habla y la sonrisa le surge natural.

“Sin la tarima yo no sé si haría música para el público, quizás la haría pa’ mi corillo y pa’ mí, pero en verdad saco música pensando, ‘Ah, la quiero cantar en vivo’. Quiero transmitir ese mensaje o esa energía”.