La inteligencia artificial se coló entre la humanidad sin avisar. Hay quien vacila con esta tecnología y sus multiusos, y otros la abordan con la seriedad que requiere todo lo que implica, desde lo bueno hasta lo peligroso.

El rapero PJ Sin Suela se lanzó a explorarla como compositor e intérprete en su nuevo sencillo “Amor artificial”, el primero que presenta de lo que será un próximo proyecto discográfico. El tema narra un romance entre un hombre y una mujer creada por la inteligencia artificial. Es una historia divertida que se humaniza en el tratamiento logrado en el video, teniendo a la actriz Marisé (Tata) Álvarez como la “muñeca”.

PUBLICIDAD

Esta fue la primera colaboración oficial entre este par de artistas amigos y también un ejercicio de exploración para cada uno. PJ Sin Suela se obligó a vocalizar un poco más, a tratar el tema del amor con una sensibilidad que no siempre se observa en el género urbano, mientras que para Marisé Álvarez fue el salto definitivo hacia la dirección. Retándose a sí misma, se atrevió a codirigir junto con Edgar Cruz Robles.

Fue un proceso distinto, que Marisé me ayudó un montón, porque soy más energético y estoy moviéndome todo el tiempo y la mayoría de mis videos son así, y en este caso estoy interpretando un hombre más introvertido, uno diría que raro, porque tiene una novia que es una muñeca” - PJ Sin Suela, rapero

La composición se originó de conversaciones entre el rapero y sus panas. “Al principio estábamos pensando en máquinas, pero yo no quería perder ese sentimiento humano que trae la actuación y las personas, y Edgar dijo, ‘Ah pues si vas a ser tú con alguien más, Tata la ‘parte’ (es la ideal), y literalmente no pasó ni un minuto y llamé a Tata, ‘¿Cuándo vienes para Puerto Rico?’ ”, contó PJ.

Casualmente, Marisé estaba en la Isla cumpliendo con otro compromiso artístico, así que lo próximo fue ponerse las pilas e iniciar la preproducción.

“Nunca había actuado, así que se habló con Tata para codirigirlo, porque necesitábamos a una profesional que pudiera llevarlo a a otro nivel y quién mejor que Marisé, y el resto es historia”, continuó el también médico.

“Venía coqueteando con la idea de dirigir, pero dije, ‘esto es una buena oportunidad’ ”, contó Marisé en videoconferencia desde su hogar en Los Ángeles, California. “Ellos ya tenían un concepto de la muñeca, así que lo que tratamos de crear fue una historia que la gente tuviera que revisitar (y dijera), ‘anda, espérate, qué pasó, qué era’, y ahí invité a Sorely Muentes, nuestra colaboradora en Teatro Breve; es una coreógrafa increíble, pero también es una artista. Sabía que iba a traer algo diferente a lo que es una coreografía, y también ayudarme con la corporalidad de la muñeca, así que ella se apuntó inmediatamente y la pasamos superbién. Fue una loquera, rodamos en un día, pero el equipo era tan lindo y tan a todas, fue súper”, detalló la actriz.

PUBLICIDAD

Me di cuenta del reto que es estar frente y detrás de la cámara, porque uno está en personaje y uno hace lo suyo, pero luego hay que estar pendiente a otros detalles que uno quiere cuidar, pero fue chévere hacerlo con Edgar (Cruz), porque tenía ese baqueo de él. Creo que para la codirección hay que confiar plenamente en la persona que te está acompañando en ese proceso. Ahora tengo muchas ganas” - Marisé (Tata) Álvarez, actriz

Tanto PJ como Marisé coinciden en la opinión de que la inteligencia artificial es una herramienta de utilidad con un alcance aún desconocido y eso incluye el ámbito del arte. Pero están igualmente de acuerdo en que no tiene la capacidad de superar la sensibilidad humana.

“Hay algo de la esencia del artista que no hay manera que la inteligencia artificial lo tumbe, pero nos puede ayudar. Creo que la humanidad que traemos al trabajo, que es con lo que conectamos, yo desde mi stand up, desde mi historia, PJ desde su música, su letra, no creo que una máquina pueda sustituir esa cualidad humana”, sostuvo la protagonista de la película “Picando alante” (2022).

PJ no solo se lanzó a fantasear con un amor artificial, también se sirvió de una aplicación para cambiar su voz por un tono femenino e incluirlo en el coro del tema, llamándose “Laura”. “Creo que hay maneras de usar la inteligencia artificial a favor de uno”, dijo. Escucharse luego con voz de mujer fue surreal. “Me abrió la idea a oportunidades, porque a mí me gusta hacer historias en la música”, sostuvo.

El video se realizó en Santurce durante un solo día de grabación. ( Suministrada )

“Amor artificial” es el primer sencillo de un álbum que áun no tiene fecha de salida al mercado y cuyo contenido tendrá como tema común el amor en sus distintas manifestaciones.

“Creo que el amor es el lenguaje universal y no se está usando como se debe y hace falta más amor en general en el mundo entero. Uno sale de una pandemia, de estar encerrado, pensando que todo el mundo va a salir a darse abrazos y empiezan todas estas guerras, y estoy explorando el amor en el disco”, anticipó el ponceño con una personalidad dada a la empatía y al compromiso con distintas causas. “Le hice una canción a mi hermana, al amor propio; sí están las dejaeras, pero también ese amor a distancia, así que estoy buscando distintas situaciones en las que he estado y también estudiando distintas maneras de amar, a ver cómo puedo hacer distintas historias dentro del disco”.

Además de estar pegados con el baile de la muñeca artificial en el video, ambos se quedaron con nuevas ganas de redescubrir sus talentos: Él quiere retarse cantando un poco más y ella con el sombrero de directora.