Los vídeojuegos no son solo para los gamers. Con esto en mente, Noise Colectivo lanzó “Playerz del género”, una nueva serie para la plataforma YouTube que ubica a los artistas latinos urbanos más populares jugando vídeojuegos mientras responden algunas preguntas sobre sus proyectos musicales. Se capturará todo para enseñar la otra cara al estilo de vida cultural del género y sus artistas.

“¡Mi experiencia con Miky Woodz fue increíble! No lo conocía y tampoco conocía su música. Desde el momento que él ingresó al lugar para jugar FIFA conmigo, podías notar esa buena energía. Jugamos, nos reímos y conocí un poco de él. Me ganó, pero no por mucho", expresó Emilia, la nueva promesa femenina de la música urbana.

En esta innovadora propuesta, ya se estrenaron Jay Wheerler y DJ Nelson, e igualmente le seguirán Miky Woodz, Manuel Turizo, Calma Carmona y Abraham Mateo, entre otros.

Las victorias, los bloopers y las reacciones serán difundidas en las redes de Noise Colectivo. En la primera edición de “Playerz del género”, la fanaticada verá a sus artistas favoritos a través de cinco episodios.

Este innovador concepto fue desarrollado por Buena Vibra Group.

“Decidimos combinar estos dos mundos: artistas urbanos y el gaming, lo que resulta en un contenido divertido, diferente y fácil de consumir y compartir. En arroz y habichuelas, ‘Playerz del género’ es una plataforma que pone a los top players del género urbano a jugar con sus colegas de la industria mientras sueltan dos o tres insights o noticias de sus próximos planes con su música”, detalló Ilia Márquez, directora creativa de Buena Vibra.